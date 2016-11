Video väcker avsky – vita nationalister hyllar Trump

Foto: Manuel Balce Ceneta / TT / NTB Scanpix

Videon, där "Hail Trump", "Hail our people" och "Hail victory" skanderas, spelades in av tidskriften The Atlantic i helgen i Washington DC under ett möte vid den nationalistiska tankesmedjan National Policy Institute (NPI).

Slagorden kan översättas med "hylla Trump/vårt folk/segern" men också ses som en anspelning på nazisternas "Heil Hitler".

NPI har grundats av Richard Spencer, den man som anses ha myntat begreppet alt-right – en paraplyrörelse som samlar grupper med extrema åsikter, ofta med ideologier som vit överhöghet och antisemitism, och som står långt till höger om USA:s "vanliga" konservativa.

Vid lördagens möte firades Donald Trumps seger. Spencers tal på kvällen var rasistiskt och antisemitiskt, han talade om medier som "lügenpresse" (ett uttryck som användes i Nazityskland för att attackera pressen) och sade att demokraten Hillary Clintons väljargrupper utgjordes av "fientliga stammar, förenade enbart av ett hat mot vita".

– Amerika var fram till den förra generationen ett vitt land, skapat för oss själva och våra efterkommande, sade Spencer bland annat.

Restaurangen där konferensens deltagare åt, Maggianos, har enligt amerikanska medier bett om ursäkt för att den stod värd för gruppen. Enligt restaurangen bokades borden under ett annat namn sent i fredags. Maggianos har sedan dess donerat motsvarande över 90 000 kronor till medborgarrättsorganisationen ADL, som jobbar mot hatbrott.

USA:s blivande president Trump har inte kommenterat det inträffade, men i en intervju med tv-kanalen CNN tidigare i år hävdade han att han inte riktigt vet vad alt right-rörelsen är. Hans närmaste medarbetare har försäkrat olika medier om att Trump kommer att stå fast vid sitt löfte från valnatten, nämligen att vara en president för alla amerikaner.

Trumps utnämning av chefsstrateg i Vita huset har dock väckt stark kritik. Republikanen utsåg Steve Bannon, tidigare chef för den kontroversiella nyhetssajten Breitbard som anses stå alt-right-rörelsen nära.