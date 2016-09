Skor i hallen på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Södra Stockholm. Foto: Tomas Oneborg/SvD

Det var en from förhoppning att förra årets överord och ohederlighet i debatten skulle vara historia i och med att politiken jämkade sig närmare verkligheten. Men Lisa Pelling ger i Dagens Arena (7/9) återigen ett skolexempel på när debatt förs med viljan att inte förstå, för att istället bekräfta en egen, önskad bild.

Lisa Pelling: ”Vi har släppt in alldeles för många” är titeln på en artikel som förra veckan publicerades i den brittiska tidskriften The Spectator.” Nå, det är nu inte riktigt sant. Titeln på artikeln (och den är inte så svår att se) är ”How Sweden became an example of how not to handle immigration”. Den så kallade nedryckaren löd: ”We’ve taken in far too many people and we’re letting them down badly – especially the children”.

Metoden Lisa Pelling använder kallas att citera selektivt. Det är både politiskt och journalistiskt ohederligt och är något man tillåter sig om man är beredd att offra sanningen för att försöka bevisa sin egen tes.

Annons X

Nedryckaren är en brittisk redaktörs slutsats efter att ha läst min text; kapaciteten och mängden har inte följts åt. Själv har jag och ledarsidan länge argumenterat för att den senare är avhängig den förra, och att den förra, alltså kapaciteten, går och är önskvärd att påverka med liberaliserande reformer (se bl a Volymfrågan finns på riktigt 9/11-14).

Efter att i snart 20 år ägnat mig åt frågor relaterade till migration och integration finns några sanningar som ständigt återbevisas. En av dem, högtidligt uttryckt genom Nelsons Mandelas bevingade ord, är: en människa blir en människa genom andra människor. Översatt till migrations- och integrationspolitiken: Vårt sätt att ta emot andra, kommer att bidra till att forma dem och oss.

Den som vill välkomna människor till ett land på ett sätt det går att vara stolt över behöver därför fundera på hur detta kan göras på ett bra sätt (se bl a En kapplöpning mot tiden 4/9–16). Vilka incitament och möjligheter erbjuds? Vilka vägar framåt är öppna, och vilka är stängda? Öppna hjärtan i kombination med stängda arbets- och bostadsmarknader är exempelvis ingen bra kombination, som vi har skrivit återkommande om.

I synnerhet behöver man veta vad man gör när det gäller minderåriga. Barn och ungas uppväxtvillkor kommer att ha stark påverkan på deras fortsatta liv. Och ur denna aspekt går det att förstå att utomstående ställer frågan huruvida Sverige tog in för många när vi dagligen ser bevis på att många av dem far riktigt illa. De som arbetar på fältet med de ensamkommande kan bekräfta detta. De som arbetar med barn i skola och socialförvaltning kan bekräfta att unga utan fungerande familjer eller nätverk riskerar att hamna fel. De unga som hamnat fel i livet kan bekräfta detta.

Det är mer sällan barn från funktionella familjer med läxläsande, fotbollsskjutsande föräldrar som hamnar i gängkrig eller blir offer för barnprostitution. Och det polisen, skolor, HVB-hemsföreståndare och socialarbetare slår larm om nu, är att ensamkommande unga löper hög risk att hamna i den sortens skuggsamhälle. Flera är dessvärre redan där.

Sverige har försatt många människor i en situation som är oerhört allvarlig. I ett sådant läge behövs både öppna hjärtan och hjärnor, och ett klarspråk om både svårigheter och möjligheter. Och i ett sådant läge väljer utredningschefen på tankesmedjan Arena Idé, påhejade av sina egna, att rida ut ytterligare ett trött varv på vänsterns slitna favoritkäpphäst; önskan att polarisera debatten och så split inom borgerligheten genom att förklara att delar av den är xenofob och aningslös. Det är, med tanke på allt som har hänt de senaste åren, inte särskilt imponerande.

”Vem tjänar på att ensamkommande nyanlända kopplas till kriminalitet, Tove Lifvendahl?” är Lisa Pellings inledande ord. Min motfråga: Vem tjänar och förlorar på att du blundar för hur ensamkommande nyanlända riskerar att hamna i eller bli offer för kriminalitet, Lisa Pelling?