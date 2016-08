Leonardo da Vinci 1478 Foto: Dennis Hallinan

Patrik Hadenius, redaktör för tidskriften Forskning & Framsteg, skriver idag på DN Kultur att ”svenskarna har tappat sugen” och hänvisar till en kommande artikel i tidskriften som med utgångspunkt från opinionsundersökningar drar den slutsatsen.

Samtidigt konstaterar han precis som Johan Norberg nyss i The Spectator:

”De senaste 50 åren är unika i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många fått det så mycket bättre på kort tid.”

Han frågar sig om svenskarnas kvarvarande tro på forskning och framsteg kan vara en väg ur den nedgående pessimistiska spiralen?

Jag tror att pessimismen är ganska enkel att förklara. Det mest uppenbara är att ta en titt på demografin. Alltfler upplever sig ha sin bästa tid bakom sig.

Men det finns andra perspektiv på samtiden och framtiden.

Just nu läser jag Ian Goldins och Chris Kutarna bok ”Age of Discovery” (Bloomsbury) där de genom att jämföra vår tid med renässansen hävdar att vi befinner oss i en ny, lika genomgripande och möjlighetsfylld tid.

Författarna har skrivit en sammanfattande artikel om sin bok här.

Gillian Tett har i FT kommenterat boken:

Individuals and societies need to be smart and well organised to emerge as “winners” in a new renaissance. People need to take risks. They must stay open to fresh ideas. They should support the arts, embrace immigration and cluster into dynamic cities. They should also create social safety nets for the dispossessed. Above all, the winners need to be outward looking rather than retreating into apathy or fantasies about the past. “In an age when we must act, we hesitate instead,” the book warns.

The genie of globalisation cannot be put back into the bottle. The question now is how quickly societies adapt or face being torn apart by protest.

Bra fråga.

Dagens unga generation har all anledning att ta till vara möjligheterna i den nya renässansen.