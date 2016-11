”Vi kvoterar inte in kvinnliga regissörer”

Foto: Angelica Zander

Git Scheynius, chef för Stockholm filmfestival, menar att en filmfestival kan ses på många olika sätt och vara en resa i sig. Med 200 filmer från 70 länder och 400 olika visningar på stadens biografer finns det många möjligheter.

– Det går att välja att se film enbart från ett land eller dyka ner i ett specifikt ämne för den som vill utforska mer. Här kan jag rekommendera ”Our war”, ”The dark wind” eller ”Road to Istanbul” om du exempelvis intresserar dig för vilken effekt IS har på mänskligheten. För den musik- eller konstintresserad, eller den som vill studera hur unga människor tänker i dag och deras strävan efter att hitta sin identitet finns det mycket att hitta på årets festival.

Sydkorea tillhör en av de främsta filmnationerna.

Årets fokusland är Sydkorea. Ett spännande filmland där det för 20 år sedan knappt fanns någon filmproduktion alls på grund av hård censur. Men i takt med att landet successivt blivit mer öppet och stat och näringsliv gått samman och bestämt sig för att Sydkorea ska göra mer film har det blivit något av Asiens ledande filmland.

– Den sydkoreanska filmen är på topp och landet tillhör en av de främsta filmnationerna just nu med stora internationella framgångar. Flera av dessa filmer visas på årets festival, från Park Chan Woks ”The handmaiden” via thrillern ”The wailing” till zombiesuccén ”Train to Busan”, säger Git Scheynius.

Scheynius slår ett slag för att en av de största skillnaderna med en filmfestival, från att gå på vanlig bio, är att möjligheten att blicka bortom de anglosaxiska storfilmerna och få ta del av ett helt spektra av andra kulturer. Hon trycker även hårt på festivalens ”Face2Face-moment” där publiken i ett samtal får möjlighet att möta skådespelare och filmskaparna bakom filmerna.

– En filmfestival skapar mötesrummet mellan publik och regissören och ger mer plats för tankar. Vi tror att det är viktigt för filmskapare att få träffa besökarna och filmälskarna, vilket de annars inte gör, förklarar Git Scheynius.

Årets tema identitet tillägnas ett eget seminarium där begreppet breddas och berör områden som kulturell identitet och vem man är som människa.

– Vi hade temat migration förra året, årets tema är som en fortsättning på det. Hela världen har förändrats, många miljoner människor ska hitta sin identitet på nya platser i världen. I denna kategori kan jag rekommendera filmerna: ”Lipstick under my burka”, ”Hema Hema” och ”Bezness as usual”. Om ett till två år kommer vi se många fler filmer som berör detta ämne, säger Scheynius.

Som experiment är det väldigt roligt.

Men en filmfestival handlar inte enbart om konst och brinnande frågor. Nytt för i år på festivalen är vad som kallas världens första interaktiva film ”Late shift”. Genom en app ges publiken möjlighet att rösta på fyra till fem olika alternativ för den riktning de vill att filmen ska ta, alternativet med flest röster vinner.

– Filmen är helt unik och det är första gången någonsin som direkt integration med publiken prövas med hjälp av en app. Här börjar filmen gränsa över mot spelvärlden och som experiment är det väldigt roligt. All ny teknik som kan utveckla filmmediet är ju väldigt intressant, förklarar Scheynius.

Det väntar också fint filmbesök på röda mattan. 1990 startade Stockholms filmfestival. Det var samma år som ”Gudfadern 3” kom ut på biograferna. 27 år senare rullas nu röda mattan ut åt Francis Ford Coppola som kommer till huvudstaden för att mottaga festivalens hederspris: The Lifetime Achievement Award. Kvällen till ära visas ”Gudfadern” från 1972.

– Det är naturligtvis en ära att en av världens främsta regissörer kommer till Sverige för allra första gången. Det här har varit vår dröm sedan vi startade festivalen. Om jag får chansen tänker jag fråga honom vad som viskas i Marlon Brandos öra i den första ”Gudfadern”-filmen.

Enbart 30 procent av filmerna är gjorda av kvinnliga regissörer.

Förutom The Lifetime Achievement Award så ska även Stockholm Visionary Award delas ut till den franske regissören François Ozon, aktuell med ”Frantz” – ett kärleksdrama om minnen och sorg i post-krigstidens Tyskland. Priset tilldelas visionärer inom den moderna filmen. En annan kändis som dyker upp, och vars Guldpalmsbelönade film inviger festivalen under onsdagskvällen, är Ken Loach med ”Jag, Daniel Blake”.

De är tre gäster i ett program som för festivalen i år är ovanligt mansdominerat. I tävlingssektionen har bara sex filmer regisserats av kvinnor, vilket kan jämföras med elva stycken förra året och enbart 30 procent av filmerna är gjorda av kvinnliga regissörer.

– Det beror helt enkelt på att det produceras för lite film från kvinnliga regissörer, urvalet är för litet. 30 procent är en hög siffra, särskilt om du jämför vad som visas på biograferna där man får vara glad om vi kommer upp till 10 procent. Vi ser närmare 4 000 filmer, vi har sett nästan allt som finns, men vi kvoterar inte in kvinnliga regissörer. Vi arbetar för att presentera högsta möjliga kvalitet. Vi vill självklart lyfta kvinnliga regissörer och detta gör vi genom att premiera att titta på kvinnliga projekt, förklarar Scheynius.

Du var med och startade upp Stockholm filmfestival och har jobbat med projektet sedan 1990, hur länge kommer du fortsätta?

– Jag kan faktiskt inte komma på ett mer inspirerande arbete, att få se så mycket ny film och träffa regissörerna bakom de fantastiska filmerna och att få sätta ihop festivalen med mitt fantastiska team av unga filmintresserade människor. Det blir glädje varje dag.

Git Scheynius väljer sina tre festivalfavoriter

”Manchester by the sea”.

Manchester by the sea

Regi: Kenneth Lonergan

En imponerande film där Casey Affleck gör sitt livs roll. Perfekt regi, perfekt rollsättning och klippning. Det är inte ofta man hittar den perfekta filmen, men här är den.

Park

Regi: Sofia Exarchou

Det är hennes debutfilm och den är både vital, visuellt nyskapande och innehar utmejslade rollfigurer. Helt oväntad. Allt man kan önska av en debutfilm.

Frantz

Regi: François Ozon

Tycker det här är en av Ozons bästa. Den är svartvit och mejslar ut rollfigurerna väldigt bra. Den är löjligt gripande och innehåller en gåta. Jag och Ozon har dessutom samma smak gällande skådespelare.