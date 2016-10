66 miljarder har gjort mer skada än nytta. Foto: CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Mellan 1962 och 2013 lade Sverige totalt ungefär 66 miljarder kronor i bistånd till Tanzania. Det motsvarar drygt 8 procent av Sveriges samlade utgifter för bilateralt bistånd under perioden. Tanzania var den största mottagaren.

Under nästan hela 1970-talet var Sverige den enskilt största biståndsgivaren till Tanzania. Det hängde ihop med dåvarande presidenten och landsfadern Julius Nyereres vision om en afrikansk socialism, vilken vann gillande i Sverige. Sett under hela femtioårsperioden har Sverige varit tredje största givare.

Man kan alltså utan överdrifter säga att få andra externa aktörer har spelat större roll för Tanzanias utveckling än Sverige. Tanzania har varit något av ett skyltfönster för svensk biståndsvilja. Sverige kan ta åt sig äran. Eller skulden.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. Ordförande är förre riksbankschefen Lars Heikensten. EBA har i en ny studie, författad av professor Mark McGillivray vid Deakin University och tre kollegor, utvärderat biståndet till Tanzania. Granskningsrapporten ”Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?” ger oss dock ingen anledning att yvas (vilket uppmärksammats av journalisten, filmaren och Afrikakännaren Bengt Nilsson).

Perioden mellan 1962 och 1982 karaktäriseras i utvärderingen som ”två årtionden av bortkastade utvecklingsmöjligheter”. Eventuella framsteg i inledningen av insatsen ”raserades eller tappade fart” när den ekonomiska krisen kom. Det svenska biståndet var rentav ”dömt att misslyckas”, då man inte ställde krav på den tanzaniska staten att ”ta itu med politiska och institutionella brister”.

Perioden 1983–1996 var svår både för Tanzania och för biståndsgivarna. ”Miljön för biståndseffektivitet under den här perioden var sådan att det är svårt att föreställa sig att någon bilateral givare kan ha bidragit till fattigdomsreducering. En del dokumentation tyder på att fattigdomen ökade väsentligt under denna period”. Enstaka framgångar kan inte uteslutas, men ”som bäst kan det svenska biståndet ha bidragit marginellt till fattigdomsreducering”.

Fynden stämmer väl med en tidigare utvärdering, som fann att Sverige mellan 1966 till 1992 ”bidragit till en lägre tillväxt” på grund av anpassningen till, och det mer eller mindre direkta stödet för, den tanzaniska statens politik. En annan citerad studie är ännu mer drastisk, och konstaterar att ”givarsamfundet bidrog till den tanzaniska ekonomins kollaps i början av 1980-talet”.

Från 1997 tycks det ha gått bättre. Men de massiva beloppen till trots har Sverige inte gjort mycket nytta. EBA drar ”slutsatsen att det svenska biståndet troligen har bidragit marginellt till fattigdomsreducering i Tanzania sedan 1997, trots invändningarna gällande den ökande bördan för den tanzaniska förvaltningen – som Sverige bidragit till – och trots problemen med klientelism.”

Under mer än halva perioden har Sverige alltså skadat Tanzania. Under de två senaste decennierna har vi i bästa fall bidragit på marginalen.

Egentligen borde vi skämmas. Men det svenska biståndet till Tanzania fortsätter. Under förra året uppgick det till över 800 miljoner kronor.

Och Tanzania är bara ett av alla länder som vi utnyttjar för att få känna oss solidariska.