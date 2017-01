”Det händer aldrig någonting här på vintern”, muttrar Davit och sveper sin apelsinsprit innan han tackar för sig och lommar hem från kvarterskrogen. Han har alldeles rätt. Batumi under lågsäsong är som strandstäder under vinterhalvåret överallt: staplade solstolar, igenbommade kaféer, vågor som gäspar sig in över stranden. Folktomt. Folkfritt.

De nybyggda skyskraporna i optimistiskt vitt och nyputsat svart vajar betänkligt under de hätska stormar som ibland drar in från Svarta havet, men i morgonsolen glittrar de förföriskt. Mestadels ekar de tomma – mången oligark har gått på shoppingrunda i fastighetsbranschen här. Att omsätta stulna pengar i fasta objekt är förstås ingenting nytt, men själva magnituden har satt sina spår. I södra delen av staden finns nästan inget liv mellan höghusen: ett miljonprogram med sjöutsikt för de bättre bemedlade.

I gamla stan lunkar livet på. I de turkiska kvarteren står unga, nykammade män och röker utanför den omåttligt populära bingohallen. Slaktarna styckar rytmiskt sina lammkroppar och försynta inkastare söker locka in ensamma vandrare på restaurangerna.

Annons X

Bakom kasinonas svarta glas sitter manliga turister med färgglada drinkar och dyrköpta skönheter – lika bra att synda ordentligt när man ändå är igång. För Batumi är syndens näste, i alla fall i fantasin hos turkar, iranier och araber. Vin, kvinnor och polyfon stämsång; spel och dobbel. Ett Tel Aviv vid Svarta havets kust, nästan helt utan ”störande moment” som bögar och judar, men med gott om thailändska massagesalonger vars juldekor blinkar frenetiskt i januarinatten. Det hela är städat med europeiska mått mätt, men tillräckligt vilt för den som verkligen längtar.

För ryssarna är Batumi minnet av en svunnen tid. Här samlades broderfolken vid Sovjetunionens egen riviera. Semester! Strand! Sol! Att stranden är av svart grus och att det regnar något infernaliskt i denna subtropiska kuststad ... sådant bekommer inte inlandsmänniskor. Det är varmt, det finns palmer, det finns vin. Mången ryss har slagit sig ned här i hopp om ett lättare liv.

Vår kvarterskrog ägs av Sasha från Sankt Petersburg. Han kom hit på semester, gifte sig med en georgiska och nu lagar han mat som om livet hängde på det. Vilket det förstås gör, rent ekonomiskt. Hans specialitet är perfekta versioner av det vardagliga: spaghetti bolognese, kycklingsoppa, uzbekisk plov, risfylld paprika. Vi är gästande attraktioner att visa upp för de övriga besökarna. Skandinaver! Som bor i Svanetien om sommaren! De är inte riktigt kloka! Men samtidigt är vårt val av Georgien för dem ett godkännande. Om västerlänningar vill bo här, då måste det vara på riktigt. Samma betygssystem gäller förstås också själva restaurangen.

Det händer ingenting här under vintern. Inte heller ikväll. Men kustlinjen är upplyst och så även pariserhjulet som har stannat för säsongen. Tonåringen inom mig, hon som avskydde den öländska lågsäsongen och bara ville bort och iväg och ut, ut i världen, känner sig som hemma.