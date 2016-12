Vet du vad ”fomo” och ”mukbang” betyder?

Foto: Staffan Löwstedt

Fomo

Oro för att missa något särskilt intressant eller roligt. Fomo är en akronym för fear of missing out. Motsatsen är jomo, joy of missing out.

Den självklara följden av fomo är att vi blir i det närmaste livrädda för att fatta aktiva beslut, eftersom alternativen känns oändliga. Ibland handlar det om banala saker som att vi aldrig kommer oss för att tacka ja till vännernas midsommarfest eftersom någon roligare inbjudan snart kan dyka upp på Facebook.

(Damernas Värld 21 juni 2016)