NEW YORK Hillary Clinton missar sällan ett tillfälle att påpeka att hon under fyra år var chef för State Department under president Obama, och att hon då reste till 112 länder som diplomat. Hon talar mindre om hur hon i viktiga frågor flera gånger blev nedröstad av presidenten. Några exempel är hur hon tidigt ville beväpna rebeller i Syrien för att avsätta Assad, hur hon var emot en deadline för en amerikansk reträtt från Afghanistan, och hur hon lobbade för att USA inte helt skulle dra sig ur Irak 2011, där hon också som senator för New York röstat för Irak-kriget 2003.