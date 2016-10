"Jeopardy!"-mästarna Ken Jennings och Brad Rutter blir slagna i snabbhet av IBM:s "Watson" i en träningsrunda 2011. Foto: Seth Wenig / TT

Artificiell intelligens (AI) automatiserar fler och fler arbetsuppgifter, vilket ger ökad produktivitet och skapar värde, men samtidigt finns risk för ökande samhällsklyftor. Detta var budskapet i rapporten ”Preparing for the Future of Artificial Intelligence” som president Obama släppte häromdagen. Chapeau Obama, som återigen ligger i framkant och orkar ställa obekväma frågor och reflektera kring hur vi ska forma framtiden.

Utan att göra anspråk på någon helhetsanalys finns några spaningar kring AI som det är värt att hålla koll på. För det första är vi en bra bit bort från så kallad artificiell generell intelligens – människoliknande intelligens som bemästrar hela vårt intellektuella och emotionella spektrum. Hollywoodscenariot har länge varit att vår Frankenstein sedan vänder sig mot oss. Jag kan i genren rekommendera den nya HBO-serien Westworld.

Det finns en uppsjö av AI-definitioner men det coola är att intelligenta algoritmer nu kan ”lära” sig att rationellt och mänskligt intuitivt lösa specifika kognitiva problem. Ett genombrott var när Googles DeepMind vann över mästaren i det schackliknade spelet go. Datorns seger var inte ett resultat av sin blixtanalys av samtliga drag (omöjligt givet att spelet har långt fler drag än det finns atomer i universum). Nej, på samma sätt som våra hjärnor ”lärde” sig datorn att ”förstå” de vinnande dragen. Boom. I och med det ändrades spelreglerna och en värld av möjligheter står öppen – på gott och på ont.

En dator som tänker, förstår stora datamängder, läser känslor och med ”sunt förnuft” fattar beslut är klart användbar. AI är än så länge i sin linda, men vi ser framsteg inom allt från självkörande bilar till cybersäkerhet (och tyvärr även kriminalitet). Nyligen visade sig IBM:s Watson korrekt kunna diagnostisera lungcancer i 90 procent av fallen, där mänskliga läkare lyckades till 50 procent. En specialistläkare skulle behöva läsa över 120 timmar i veckan för att hålla sig helt à jour inom sitt område, något som vi nu löser med AI som stöd i vården.

På kort sikt har näringsliv och stat ett ansvar för att stötta och finansiera forskning och innovation. Obama uttryckte det med Maos ord – ”a thousand flowers should bloom”. Nästa fråga på medellång sikt är om AI kommer att ersätta många av oss på kontoren, i tjänstesektorn och på fabriksgolvet? Och om robotar gör jobbet, vad gör vi då med vår nyvunna fritid? I Finland har man börjat utreda statens eventuella roll i omfördelningen av robotgenererade vinster till medborgarnas plånböcker – robotarna kommer ju inte att resa på semester eller behöva köpa ny vinterjacka.

Så vem ska jobba? Det svaret väntar på att bli upptäckt, och Obama är rätt på bollen som uppmuntrar experimentell innovation och framsynt reflektion över möjligheter och risker i tillvaron för människan med maskinen.