Vilka valde Trump? Foto: Andrew Harnik

Ett inte ointressant bidrag till diskussionen om vem som röstade på Donald Trump ger en färsk studie från Penn University:

The president-elect performed better than Mitt Romney in many places, but he fared best compared to the Republican nominee four years ago in the counties with the highest drug, alcohol and suicide mortality rates

Trump fick alltså ett starkare väljarstöd än Mitt Romney 2012 i valdistrikt med drog- och alkoholmissbruk samt hög andel av självmord i befolkningen.

Korrelation är inte kausalitet, men jag tror att eventuella samband kommer att diskuteras ett bra tag till.