Vem är påven?

– Det är stora skillnader mellan den katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna, säger Yvonne Maria Werner, professor i historia vid Lunds universitet.

Den oinvigde kanske mest lägger märke till sådant som att katolska kyrkan har sju sakrament, heliga riter – dopet, konfirmationen, nattvarden, bikten, äktenskapet, prästvigningen och sista smörjelsen. Svenska kyrkan har bara två, dopet och nattvarden.

Katolikerna har också reliker och helgon. Sådant försvann från Sverige i och med reformationen på 1500-talet.

Andra saker som skiljer katolicismen från protestantismen är ritualerna, och klädseln. Påvarna har genom historien haft noggrant utvalda kläder i främst rött och vitt.

Fast de största skillnaderna återfinns på ett annat plan.

– En viktig skillnad är att kyrkan som institution betonas mycket starkare inom katolicismen. Vatikanstaten är en statsbildning, en rest av den gamla Kyrkostaten som en gång fanns i centrala Italien, säger Werner.

– Katolska kyrkan har hela tiden ansett det nödvändigt att påven inte lydde under någon furste eller något land. Han måste vara suverän. Därför är katolska kyrkan den enda kyrkan med diplomatisk status. Den anses vara den enda sanna kyrkan.

Följaktligen har påvarna i Rom under århundraden bekämpat allt som avvikit från detta. Därför var de motståndare till Upplysningen, till all sekularisering och all vetenskap som gick emot Bibeln. På ett tidigt stadium gjorde man upp en lista över förbjuden litteratur. Där återfanns Voltaire, Kant och Sartre.

Allt detta ändrades dock i mitten på 1960-talet. Vid det andra Vatikankonciliet 1962–65 bytte man fot fullständigt.

– Då accepterade man för första gången den sekulära världsordning som vuxit fram sedan franska revolutionen i slutet av 1700-talet, säger Werner.

– Man öppnade också för en dialog med de protestantiska kyrkorna. Det är i hög grad därför som påven nu besöker Lund.