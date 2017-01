Eriksson tror på SM-final

Joacim Eriksson. Arkivbild. Foto: Robert Granström/TT

Kanske möts SHL:s toppduo även i vårens SM-final.

– Jag tror verkligen att det kan bli final, sade målvakten Joacim Eriksson efter Växjös sjunde raka seger.

2015 vann Växjö klubbens första SM-guld efter att bland annat ha skickat ut Frölunda i semifinalen.

Men därefter hade lagens möten, inför torsdagens omgång, bara slutat på ett sätt: med seger för Frölunda.

Fyra matcher under göteborgarnas guldsäsong 2015–2016 och sedan ytterligare två den här säsongen. Och vem minns inte Frölundas 8–5-seger för en månad sedan, då hemmalaget grundlade trepoängaren efter fem powerplaymål i mittperioden?

Men efter den matchen har Växjö blivit en vinstmaskin i SHL.

Linköping, Djurgården, Örebro, Skellefteå, HV71, Brynäs och Frölunda har alla besegrats. Just sju SHL-segrar i rad är dessutom tangerat klubbrekord.

– Fantastiskt starkt med tanke på att fem av matcherna varit borta, sade Växjös tränare Sam Hallam efter 4–1-segern mot Frölunda.

En gemensam nämnare till den fina sviten har varit den starka defensiven. Växjö har under segerperioden släppt in max två mål per match.

Samtidigt har målvakten Joacim Eriksson växlat upp ordentligt. 26-åringen, som vann SM-guld med Skellefteå 2013, spelade förra säsongen i KHL-laget Dynamo Riga och var oerhört bra i torsdagens otroligt sevärda möte.

– Jag tycker att det känns jättebra. Jag är väldigt hungrig när jag spelar och tycker att det är väldigt roligt, sade Eriksson.

– Vi som är lag är i nuet, jobbar stenhårt varje dag och har rätt fokus. Vi är noga med detaljer.

Eriksson gillar att möta Frölunda.

– Jätteroliga matcher. De har väldigt många skickliga spelare och i första perioden fick de ganska mycket snurr i vår zon, men vi stressade inte upp oss för det. Det var segt att förlora borta senast med många mål mot oss. Skönt att vi bevisar att vi är väldigt bra när vi spelar som vi ska, sade han.

SHL-ettan Frölunda och tvåan Växjö kan mycket väl även ställas mot varandra i en SM-finalserie till våren.

– Ja, det tror jag. De är ett skickligt lag och ger man dem tid är de otroligt bra. Men i dag får vi ner deras fart. Vi tar hela jobbet och jag tror verkligen att det kan bli en final, sade Eriksson.

Han såg sina lagkamrater dessutom vara effektivare än sin motståndare under torsdagen. Det betonade också Frölundas tränare Roger Rönnberg.

– Vi har inte skärpan i avsluten och får jaga hela matchen. De får ganska bekvämt försvara sin ledning, sade han.

Men trots detta har Frölunda – som före omgången hade sju vinster på åtta matcher i ligan – fortfarande ett stort avstånd ner till Växjö: hela nio poäng.

Båda lagen finns dessutom med i var sin semifinal i CHL-slutspelet, där returerna spelas nästa vecka.