Växjö vände – satte klubbrekord

I oktober 2015 radade Växjö upp sju vinster i rad. I torsdags tangerades detta genom trepoängaren i toppmötet med Frölunda.

Två dagar senare kom nästa seger.

Något som betyder att Växjö just nu är inne i sin längsta vinstsvit under sina år i SHL. En stor faktor till segersviten är att laget endast släppt in elva mål de här åtta omgångarna.

Annons X

Dessutom har laget samlat ihop 32 av 36 möjliga poäng under de 13 senaste matcherna i Växjö. Senast det inte blev poäng på hemmais var den 21 oktober, då Färjestad vann.

Men inledningen mot Leksand – ligans sämsta bortalag med bara tolv inspelade poäng – var allt annat än rolig för smålänningarna.

Efter bara åtta sekunder nätade Leksand.

Det fjärde snabbaste målet i SHL-historien.

Johan Olofsson tog till vara på en sargstuds och skickade distinkt in ledningspucken.

Växjö reste sig dock snabbt och kvitterade – bara 72 sekunder senare.

Adam Brodecki avslutade. Dennis Everberg snappade upp returen, rundade Leksands målvakt Atte Engren och lade in sitt 15:e SHL-mål för säsongen.

Sju minuter in i mittperioden kom 2–1. Ett felpass av bortalaget hamnade hos Växjös kapten Liam Reddox, som gjorde mål.

När sedan Adam Brodecki läckert hittade Arvid Lundberg, som stänkte in Växjös tredje mål från backplats, var segern klar.

I tom bur satte sedan Brodecki 4–1. Den kedjans tredje mål den här lördagkvällen.

Efter 35 spelade matcher är Växjö nu sex poäng bakom serieledaren Frölunda medan Leksand fortfarande återfinns på den näst sista platsen i tabellen.

Växjö spelar sin nästa match på tisdag. Då är det retur i CHL-semifinalen mot Sparta Prag. Tjeckerna vann mötet i Småland med 2–1.