Värsta förolämpningarna: "Som sadistisk sköterska"

Churchill: ”Gandhi – en halvnaken fakir”

Foto: AP

Winston Churchill hade starka åsikter om förgrundsfiguren i Indiens självständighetssträvan från Brittiska imperiet – Mahatma Gandhi. Churchill sa att han äcklades att se ”uppviglande” Gandhi som ”halvnaken” fakir:

"It is alarming and nauseating to see Mr Gandhi, a seditious Middle Temple lawyer, now posing as a fakir… striding half-naked up the steps of the Vice-regal Palace, sade Churchill om Gandhi 1931.