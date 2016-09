Varnings-sms ingen metod för svenska polisen

Foto: Mikael Fritzon/TT

Informationen nådde miljontals New York- och New Jersey-bor där 28-åringen, misstänkt för helgens bombdåd, beskrevs som farlig och troligen beväpnad. Myndigheterna ska därefter ha tagit emot mängder med tips innan mannen till slut lyckades gripas i en stad tre mil utanför New York, efter tips från allmänheten.

Sättet att via sms gå ut med både namn och bild för att hitta misstänkta brottslingar beskrivs som en ny strategi även för New York-polisen.

Men i Sverige finns inte någon sådan möjlighet. Polisen är ytterst restriktiv med att gå ut med signalement och det finns heller ingen möjlighet att rikta sig specifikt via sms.

– Vad jag känner till har det aldrig gjorts. Lokalt kan man använda sig av grupp-sms, där man riktar sig särskilt mot till exempel buss- eller taxichaufförer, säger Stephan Ray, pressekreterare på polisen.

I stället använder polisen sig av medier för att varna för till exempel en farlig brottsling. Varje vecka lämnas material i form av foto eller övervakningsfilmer över till redaktionerna, som sedan själva avgör om bilderna ska publiceras.

– Men jag skulle inte säga att detta är ett problem att vi inte kan skicka ut egna meddelanden eftersom medierna är så snabba i dag, säger Varg Gyllander, presschef vid Stockholmspolisen.

Sedan drygt två år det däremot möjligt att skicka ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, via sms till boende i ett specifikt geografiskt område. Framför allt används tjänsten för att varna vid bränder och andra katastrofer.

Men tjänsten är hårt mallad, så att bifoga bilder som den på en misstänkt brottsling är i dag inte möjligt, enligt SOS Alarm.