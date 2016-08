Värmerekord i Norrköping

På midsommardagen var det 31,8 grader i småländska Målilla. Det säsongsrekordet stod sig fram till eftermiddagen den 26 augusti då Norrköping slog till med det nya rekordet för i år, rapporterar Expressen.

– Det här är sommarens varmaste dag, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog vid SMHI, till TT.

Och dagen är inte slut.

– Vi får ju in nya värden varje timme så vi får ser vad vi landar på till slut. Vi har ju även stationer som inte rapporterar in varje timme utan de värdena får vi först i kväll, säger Sjöstedt.

Men ingenting varar för evigt. Högsommarvärmen över delar av södra Sverige är på väg att försvinna.

– Det sker förändringar redan till i morgon (lördag). Den varma luften kommer att förskjutas österut under det närmaste dygnet. Redan till helgen kommer vi att ligga längre ner på temperaturskalan, säger Marcus Sjöstedt.

Under lördagen väntas det på sina håll bli mellan 20 och 25 grader i Götaland och Svealand. I södra Norrland drar ett regn in söderifrån och det blir 10 till 15 grader i inlandet under lördagen.