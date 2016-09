Varmare Tiger Lou på comebacken

Under mitten och slutet av 00-talet var Tiger Lou ett stort band. Deras melankoliska indierock låg rätt i tiden och de rönte framgångar såväl hemma i Sverige som utomlands.

Men efter tredje albumet, "A partial print" från 2008, och det efterföljande turnerandet blev det tyst om bandet.

– Vi fick inte nog av varandra eller något sådant, det fanns ingen anledning till att vi tog en paus. Men det släppte liksom inte för oss som band, det var vår huvudsyssla men vi tjänade aldrig riktigt några pengar på det. Vi hankade oss fram, hela livet var i pausläge, och det började nöta på förhållanden och sådant där, säger Rasmus Kellerman, låtskrivare och frontman i Tiger Lou.

Medlemmarna skaffade familjer, utbildningar och jobb. Sedan visste de inte riktigt hur de skulle göra för att ta upp sina instrument igen – svaret kom när de blev erbjudna en spelning på några kompisars fest.

Det var en så pass njutbar upplevelse att ett gäng officiella konserter också bokades in i slutet av 2013.

– I samma veva var det som att jag tillät mig själv att börja skriva igen under Tiger Lous flagga, berättar Rasmus Kellerman.

Tidigare har Rasmus Kellerman gjort i princip allting själv på albumen och resten av bandet har kommit in i bilden först när det vankats konserter. På nya "The wound dresser" har dock trummisen Pontus Levahn varit inblandad under hela inspelningsprocessen.

Resultatet skiljer sig en hel del från Tiger Lous tidigare album.

– Det mesta på skivan är en-tagningar och i min värld är de långt ifrån perfekta men fördelen är att det låter levande. Jag upplever den här skivan som ganska mycket varmare och mer avslappnad än tidigare, säger Rasmus Kellerman.

Han har också försökt att inte krångla till det.

– Jag tror att den största förändringen är att jag tillåter musiken som växer fram att vara mycket mer intuitiv och nästan låta den stanna vid första anhalten. Vanligtvis har jag skrivit och sedan vridit och vänt på låten på tio olika sätt, säger Rasmus Kellerman.

Efter att "The wound dresser" släpps den 23 september väntar en del turnerande i både Sverige och Tyskland. Tiger Lou har fått en nytändning och mer musik är att vänta.

– Jag försöker nog att inte tänka så långt fram. Men med det sagt så har jag en extremt tydlig bild av hur jag vill att nästa skiva ska låta. Så det är väl bara sätta i gång, säger Rasmus Kellerman.