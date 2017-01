Träsnittet, som föreställer långsmala båtar och kraftiga vågor, har varit magasinerat de senaste åren för att inte exponeras för ljus för att bevara färgerna. Men från den 25 maj till den 13 augusti i år kommer tavlan alltså att stå till allmän beskådan under utställningen: "Hokusai: beyond the great wave." Ytterligare runt 60 verk kommer att ställas ut.

