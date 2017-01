Världsbanken: Skadlig minskning av investeringar

"Om den nya administrationen sänker inkomstskatter och bolagsskatter som de sagt kan det ge högre tillväxt i USA. Men det finns många om och men", säger Franziska Ohnsorge på Världsbanken. På bilden pågår byggnadsarbete vid Capitol Hill i Washington inför ceremonin då Donald Trump ska svära presidenteden. Foto: Pablo Martinez Monsivais

Det finns en tydlig risk att det inom två år händer något oväntat som kan öka volatiliteten på finansmarknaden.

Osäkerhet. Ordet återkommer gång på gång i Världsbankens rapport om läget för världsekonomin. Organisationen, med bas i Washington, spår en tillväxt på 2,7 procent i världen i år. Det är bättre än under det svaga fjolåret 2016, men riskerna är många enligt Världsbanken.

– Tillväxten i världsekonomin är sårbar. Många råvaruproducerande länder, som Nigeria, Ryssland och Brasilien, har varit i djup lågkonjunktur och är beroende av stigande oljepris för att kunna återhämta sig.

Annons X

Rapportförfattaren Franziska Ohnsorge säger att 2016 var ett väldigt svårt år. Nu är alltså osäkerheten ovanlig hög vad gäller ekonomiska policybeslut. Samtidigt har de politiska riskerna ökat, både i tillväxtländer och utvecklade ekonomier. Franziska Ohnsorge säger att Världsbanken inte har mätt en lika hög nivå på osäkerhet sedan mätningarna startade år 1997.

– Det påverkar investeringsviljan. Under de senaste åren har exempelvis osäkerheten i eurozonen minskat investeringarna i östra Europa.

Ni skriver att det är en ovanligt hög nivå på osäkerhet just nu?

– Ja, både euroländerna och USA står inför ett nytt läge. Osäkerheten rör dessutom hur hela den globala ekonomin kommer påverkas. Då håller investerare tillbaka.

"Det är dags för en stor investeringsinjektion. När länder investerar sprider det sig också till det privata näringslivet", säger Franziska Ohnsorge på Världsbanken. Foto: Världsbanken

I slutet av januari kommer Donald J Trump att sväras in som ny president i USA. Senare i vår stundar presidentval i Frankrike och i höst är det val i Tyskland. I år väntas också Storbritanniens premiärminister Theresa May utlösa artikel 50 och påbörja processen brexit.

Intressant nog syns osäkerheten ännu inte på finansmarknaden, säger Franziska Ohnsorge. Förklaringen till det är att centralbankernas stödåtgärder har pumpat in pengar och gjort finansmarknaden likvid.

– Det finns en tydlig risk att det inom två år händer något oväntat som kan öka volatiliteten på finansmarknaden. Det kan hända något i processen kring brexit, någon förändring i USA, ändrad finanspolitik från den nya administrationen eller ändrad penningpolitik från centralbanken Federal Reserve.

Valet av Donald Trump beskrivs av många som en av de mest oväntade händelserna under fjolåret. I världsbankens rapport finns en asterix bakom USA när tillväxtprognoserna presenteras. Trumps ekonomiska politik är än så länge så pass vag att organisationens ekonomer inte kunnat räkna på den.

– Om den nya administrationen sänker inkomstskatter och bolagsskatter som de sagt kan det ge högre tillväxt i USA. Men det finns många om och men.

Hur då?

– Vi vet inte om skattesänkningarna kommer ske som planerat, om det kommer att ske andra skatteförändringar samtidigt, eller om andra utgifter kommer minskas. Vi vet inte heller vilka förändringar som kommer att ske vad gäller handelspolitiken, arbetsmarknaden eller immigrationen. Dessutom vet vi inte hur centralbanken Federal Reserve kommer att agera, om stigande inflation kommer få dem att höja räntan snabbare.

Franziska Ohnsorge säger att en starkare tillväxt i USA är bra för världsekonomin. Men skulle centralbanken höja räntan kommer det innebära svårigheter för många tillväxtländer, särskilt de som har stora underskott i sin bytesbalans.

Världsbankens budskap går inte att ta miste på. Investeringarna i världen minskar för snabbt och det är skadligt inför framtiden.

– Det har talats mycket om svaga investeringar i utvecklade länder, men den mycket skarpare och utdragna nedgången i tillväxtländer har fått mindre uppmärksamhet. Under 2010 var ökningstakten i tillväxtänder 10 procent, under 2015 var den nere på 3,4 procent och under fjolåret var den troligen ännu lägre.

Vad innebär det?

– Investeringar i tillväxtländer står för hälften av alla investeringar i världen. Om de minskar går tillväxtmotorn långsammare, produktiviteten ökar långsammare och det blir svårare att lyfta miljoner människor ut fattigdom, säger Franziska Ohnsorge.