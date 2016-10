Skapade minimaskin – 1000 gånger mindre än ett hårstrå

Jean-Pierre Sauvage från Frankrike lyckades först att skapa ringar av molekyler som hänger ihop men kan röra sig fritt, som rörliga delar i en motor. Sauvage forskargrupp konstruerade en ringformad och en halvmåneformad molekyl, så att de attraherades av en kopparjon som höll ihop de två molekylerna. I ett andra steg svetsade man ihop halvmånen med en till halvmåne, så att en ny ring slöts.

Maskiner som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå – det har årets kemipristagare lyckats framställa.

– Det är så fascinerande att tänka på vad den här forskningen kommer göra för oss i framtiden. The sky is the limit, sa Göran K. Hansson, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien på onsdagens pressträff.

Nobelpriset i kemi tilldelades trion Jean-Pierre Sauvage, J Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa. De har tillsammans lyckats bygga, styra och kontrollera små maskiner av molekyler. Möjligheten att kunna bygga och styra molekylära maskiner har gjort att kemin tagit de första stegen in i en ny värld, enligt Kungliga Vetenskapsakademien.

– När jag först såg detta kunde jag nästan inte tro att den verkligen fungerade, sa Bernard L. Feringa, efter det stod klart att han var en av pristagarna.

Han var den som byggde den första molekylära motorn 1999. Det är inte klarlagt till vilken mänsklig nytta hans arbete kommer att vara.

– Jag känner mig lite som bröderna Wright. Folk sade till dem "vad ska vi med flygmaskiner till?", säger Bernard L. Feringa.

Han fortsätter:

– Det finns många användningsområden, bland annat som transportmedel genom kroppen. Men jag tänker mig också till exempel miniatyrrobotar som skulle kunna leta upp cancerceller.

Fraser Stoddart från Storbritannien lyckades göra en molekylring som kan röra sig längs en molekylaxel, och har skapat både molekylära hissar och molekylära muskler som kan dras ihop och sträckas ut.Molekylringen rör sig fram och tillbaka på axeln när värme tillförs. En ringformad molekyl som sitter fast på en axel på ett mekaniskt vis kallas rotaxan.

Kungliga vetenskapsakademin jämför molekylära maskiner med den elektriska motorn på 1930-talet, där vetenskapsmännen kunde visa upp snurrande vevar och hjul, utan att veta att detta senare skulle leda fram till exempelvis tvättmaskiner.

– Min gissning är att vi med hjälp av detta kommer kunna skapa helt nya material, som vi i dag inte kan säga hur de kommer att se ut, men de kommer ha funktioner som vi inte har sett tidigare, säger Astrid Gräslund, professor i biofysik vid Stockholms universitet.

Hur kan molekylära maskiner påverka ett material?

– Det kan exempelvis handla om att kunna skapa smarta material som kan ändra utseende och form.

Det låter som trolleri?

– Ja det kan man säga, det handlar alltså om maskiner som skulle kunna påbörja en förändringsprocess i ytans toppskikt. Men vi vet inte så mycket om detta än, säger Gräslund.

1999 lyckades Bernard Feringa från Nederländerna, få ett molekylärt rotorblad att snurra åt samma håll och utvecklade den molekylära motorn. Normalt styrs molekylers rörelser av slumpen, men Feringa designade en molekyl som var mekaniskt utformad att endast snurra åt ena hållet med hjälp av UV-ljus. År 2014 roterade motorn med en hastighet om 12 miljoner varv per sekund.

1983 kom det första genombrottet inom forskningen. Med hjälp av en vanlig kopparjon tog en fransk forskargrupp, ledd av kemisten Jean-Pierre Sauvange, kontroll över molekylerna och kunde skapa en kedja där två molekyler kunde länkas samman med varandra.

En av årets pristagare – Bernard L. Feringa. Foto: Jeroen Van Kooten

Sauvange insåg att den kedjan var det första steget till att skapa en molekylär maskin. I ett andra skede upptäckte man också att den ena ringen kontrollerat kunde rotera ett varv runt den ena ringen om energi tillfördes – det var det första embryot till en icke-biologisk molekylär maskin.

1991 tog Stoddart, född i Storbritannien och verksam i USA, det andra steget när han utvecklade en så kallad rotaxan. Han trädde en molekylär ring på en tunn molekylär axel och visade att ringen kunde röra sig längs axeln.

Därifrån har han även framställt en molekylär hiss, en molekylär muskel och ett molekylbaserat datorchip. Sedan utvecklade Bernard L. Feringa den första molekylära motorn.

Astrid Gräslund, professor i biofysik vid Stockholms universitet. Foto: Tomas Oneborg

Fakta: Tre européer 71-årige Jean-Pierre Sauvage är född i Paris i Frankrike. Han är bland annat professor vid universitetet i Strasbourg. Fraser Stoddart är 74 år från Edinburgh i Storbritannien. Han är kemiprofessor vid Northwestern University i Evanston i USA. Bernard L Feringa, 65 år, är född i Barger-Compascuum i Nederländerna. Han är professor vid Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna.