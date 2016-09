Världens sex mest exceptionella veteranbilar

Det var under vetaranbilseventet The Peninsula Classics i Carmel på den amerikanska västkusten som titeln delades ut. Sex bilar från skönhetstävlingar runtom i världen ställde upp och tävlade om priset som kallats ”Best of best award”.

Eventet är en återkommande vecka för veteranbilsentusiaster och arrangeras på den lyxiga semesterorten Carmel söder om San Francisco. Björn Tiedemann är fotograf och skribent inom veteranbilsfären och jobbar också med att arrangera evenemang som uppmärksammar händelser i svensk bilsporthistoria. Han har besökt platsen där The Peninsula Classics anordnas.

– Det här är en vecka som har arrangerats sedan 50-talet. Det är en riktig skönhetstävling för bilar, men det blir också mycket champagne, säger han.

Skrolla nedåt för att se bilder på de sex mest exceptionella veteranbilarna i världen.