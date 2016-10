Russian President Vladimir Putin rides a quad bike as he visits a reserve for wild horses near the Urals city of Orenburg Foto: Alexei Druzhinin

Jag skrev igår om några aspekter på det som är gemensamt för Vladimir Putin och Donald Trump.

Jag fick nyss ett mejl med denna kompletterande infallsvinkel:

Bådas förnamn betyder Världens herre, eller kan i vart fall översättas så. Vladimir – Vlad är en stam i stor, väldig, herre; Mir betyder värld men också fred. Donald, keltiskt Domnhall. From the Gaelic name Domhnall which means "ruler of the world", composed of the old Celtic elements dumno "world" and val "rule".

Annons X