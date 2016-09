Världens äldste firar 100 år efteråt

Israel Kristal kunde inte fira bar mitzva som normalt vid sin 13-årsdag – ett världskrig kom emellan. Hans far var inkallad i ryska armén och hans mor hade dött tre år tidigare, skriver The Times of Israel.

Kristal utsågs i mars till världens äldste man sedan japanen Yasutaro Koide avlidit. 1950 flyttade han till Haifa i Israel där han öppnade en godisbutik. Kristal har två barn, flera barnbarn och en rad barnbarnsbarn.