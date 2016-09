FN-chefen: ”Bombningarna av sjukhus är krigsbrott”

Den här bilden som kommer från Vita Hjälmarna visar en skadad pojke efter bombningar i Aleppo. Foto: Basem Ayoubi / IBL

GENÈVE Det har gått en vecka med terrorbombningar mot östra Aleppo, där en kvarts miljon människor hukar i källare och husruiner i fruktan att inte överleva dagen. Sjukhus efter sjukhus bombas sönder i hårresande strid mot krigets lagar, och bland dödsoffren finns närmare hundra barn. Enligt Unicef riskerar 100 000 barn dessutom sjukdomar då dricksvattnet slagits ut.

– Man har inte kunnat reparera sönderbombade vattenledningar. Över 100 000 barn tvingas nu ta smutsigt vatten ur brunnar, säger Unicef-talesmannen Christophe Boulierac till SvD.

Så gott som hela världen fördömer Rysslands och den syriska regimens urskillningslösa bombattacker. Även påven Franciskus har stämt in i kören och fördömt bombanfallen.

Annons X

FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon kallar med osedvanligt vass ton attackerna för krigsbrott, och beskriver läget i Aleppo som ”värre än ett slakthus”. USAs utrikesminister John Kerry höjer ett varnande finger och kräver att Ryssland stoppar bombandet – annars bryts alla Syriensamtal. Men bomberna fortsätter att falla, medan desperationen ökar och FN står paralyserat.

FNs biträdande sändebud i Syrien och svenske Staffan de Misturas högra hand, Ramzy Ezzeldine Ramzy, var blek när han mötte medierna i Genève på torsdagen efter flera timmars krismöte om läget i Aleppo.

– Situationen är dramatisk. Omkring 600 skadade får inte längre vård i östra Aleppo. Där finns nu bara 35 läkare på omkring 274 000 invånare. Det är skriande brist på mat, medicinsk utrustning, elektricitet och vatten, sa han.

– Bombandet måste stoppas och civila skyddas. Evakuering av sjuka och skadade är främsta prioritet.

Ramzi konstaterade att ”ingen av parterna har ännu deklararerat att eldupphöret är över och man försöker fortfarande hitta sätt att få det att hålla.” Men få tror på denna möjlighet. Ryssland sa på torsdagen att man är öppen för 48 timmars eldupphör för att humanitär hjälp ska nå nödställda. Men under förra eldupphöret kom ingen humanitär hjälp fram ens under tre dagar när vapnen låg stilla.

Bland humanitära hjälporgan är frustrationen och förtvivlan över Aleppo nu kolossal. Peiter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare vid svenska Läkare utan Gränser, säger att de systematiska attackerna mot sjukhus saknar motstycke.

– Vi har arbetat 40 år i krig och konflikter, men aldrig varit med om något liknande. Det handlar om systematiska angrepp på sjukhus och sjukcenter, och är en del av krigsföringen. Syftet är att ha ihjäl dem som behandlar och hjälper fienden, säger han till SvD.

Förödelsen är enorm, här ses en förort till Aleppo efter bombningar i veckan. Foto: TT / NTB Scanpix

Han beskriver den humanitära situationen i Aleppo som ”exceptionellt mardrömslik”. Det finns inte längre några garantier för att barn som skadas kan räddas. De är inte längre säkra i källare under jord – men löper ännu större risk att dödas om de tar sig till sjukhus.

– Detta går inte att jämföra med något annat i modern tid. Sårade och sjuka får inte längre får vård. Mediciner och medicinsk utrustning saknas. Det finns bara sju kirurger kvar på en kvarts miljon människor, säger han och fortsätter :

– Syrgas stängs av på grund av överbelastning. Folk blir liggande på operationsborden då det saknas sängar. Läkare jobbar dygnet runt. Det saknas bränsle så generatorerna fungerar inte. Vatten och el är i stort sett utslaget.

Detta går inte att jämföra med något annat i modern tid.

Det har gått så långt att läkare måste välja bort de som är mest skadade och sjuka.

– De som har störst sannolikhet att överleva de närmaste timmarna får vård, andra inte. Sett från medicinsk-etisk sida är det hemskt och absurt.

Egentligen är attacker mot sjukhus och trakasserier mot sjukvårdare i Syrien inte nytt, menar van Eggermont. Den syriska regimen har haft det som strategi ända från krigets början, Aleppo är en extrem intensifiering.

Kan Rysslands möjliga vilja om 48 timmats eldupphör för humanitär hjälp inge hopp ?

– Jag har slutat använda ord som hopp och optimism om Syrien. Ett eldupphör vore förstås välkommet. Men under förra eldupphöret hände ingenting under tre dagar, ingen hjälp nådde Aleppo. Som läget är nu är alla vägar låsta och Aleppo hermetiskt instängt. Det enda som kommer in är bomber.