Varför tog inte svenskarna hela Prag?

Karlsbron över floden Moldau i Prag. Foto: Yadid Levy/IBL

Händelserna utspelade sig i trettioåriga krigets slutskede. I maj 1648 fick Hans Christoff von Königsmarck order om att marschera in i Böhmen via Oberpfalz. Den förhållandevis lilla svenska armén – bara några tusen man – nådde fram till Prag mitt under högsommaren. Under kuppartade former på natten mellan den 25 och 26 juli tog sig svenskarna in i staden vid Strahovklostret, varefter de underkastade halva Prag, Lillsidan, en fullständig plundring. Königsmarck anade säkerligen att diplomaterna i Westfalen snart skulle vara färdiga med sitt fredsarbete, varför de förmögna palatsen i Prag erbjöd en sista möjlighet för generalen och hans män att berika sig.

Det tillhör historiens ironier att en av de män som på ett mirakulöst sätt räddades i trettioåriga krigets första våldsaktion även tvingades uppleva en av dess sista. Jaroslav Bořita av Martinice, som kastats ut ur fönstret från den gamla kungaborgen i Prag den 23 maj 1618 (en händelse som inledde kriget), befann sig även den 26 juli 1648 i Prag, då han attackerades av Königsmarcks soldater.

Jaroslavs värdesaker plundrades och hans palats beslagtogs av erövrarna, som använde palatset till att inkvartera knektar. Själv blev Jaroslav sårad och tillfångatagen, men liksom 1618 hade han tur i oturen och överlevde. Han avled först i november påföljande år.

Eftersom mängder av adelspalats och det gamla kungapalatset låg i denna del av Prag blev krigsbytet rikt. Många av de främsta kulturhistoriska skatterna i Sverige – såsom Silverbibeln, Djävulsbibeln och Adriaen de Vries skulpturer i Drottningholm – stammar från plundringen.

Königsmarcks trupper fick på hösten förstärkning av pfalzgreven Karl Gustav (den blivande Karl X Gustav), som anlände från Leipzig med 6 000 man, men när svenskarna med dessa trupper sökte erövra även andra hälften av Prag stoppades de av greve Rudolf von Colloredo. Trots intensiv artilleribeskjutning vägrade Pragborna – inte bara knektar utan även borgare, studenter och munkar – att kapitulera. Svenskarna sökte förgäves storma staden två gånger i oktober. Det är möjligt att de till slut skulle ha lyckats, men tjeckerna höll ut tillräckligt länge för att det skulle hinna bli fred, varefter svenskarna drog bort.