En av Trumps grimaser Foto: Patrick Semansky

Kolumnisterna i New York Times kommenterar Clinton/Trump-debatten.

Gail Collins noterar något som jag också funderade över när jag såg CNNs direktsändning:

Is it fair to point out that Trump kept sniffling? All I know is, if Clinton did it we would never have heard the end of it. But forget nasal congestion. He made faces. Viewers had to sit all night in front of a split screen, watching one of the candidates grimacing, pouting and smirking.

Annons X

Jag är inte säker på om alla de många TV-kanaler som sände debatten gjorde som CNN, dvs båda debattörer hela tiden i bild med var sin del av bildrutan.

Kanske hade Trump inte förstått detta – han har ju sagt att han inte behövde förbereda sig för debatten. Men det hade han behövt - också i många andra avseenden.

Hur som helst blev hans ansikte mycket avslöjande för en tittare.

Hans grimaser och hans snörvlande tolkade jag som tecken på att han inte tålde att Hillary Clinton fick tala.

I mitt twitterflöde gjorde någon i natt den förmodligen helt korrekta kommentaren att Trump nog aldrig tidigare i sitt vuxna liv behövt lyssna så länge på en kvinna.

Det förklarar snörvlandet och grimaserandet.