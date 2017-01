”Varför ska rika Södertälje få ännu mer pengar?”

Leif Gripestam Foto: Pressbild

REPLIK | FLYKTINGPOLITIK

Boel Godner, kommunalråd i Södertälje, anklagar mig i en artikel på SvD Debatt för att inta ta ansvar (24/1). Som ledande politiker för en beslutande församling gäller det att ta ansvar i både med- och motgång. Jag tycker att det är tråkigt att Boel Godner skyller Södertäljes stora problem på flyktingar, det är en grov förenkling av verkligheten. Det behövs en viss nyansering.

Södertälje tillhör bland de sju rikaste kommunerna i Sverige enligt den senaste statistiken med tillgångar på 186 981 kr per invånare. Motsvarande siffra för Täby är 86 609 kr per invånare som därmed tillhör de 100 fattigaste kommunerna i Sverige.

Södertälje har under föregående år inte tagit emot en enda anvisad nyanländ. De nyanlända som har kommit till Södertälje har frivilligt bosatt sig där. Det innebär att det ställs inget krav på att kommunen ska ordna bostäder. Det innebär att Södertälje har fått ett frikort där många andra kommuner har brottats med hur de ska lösa boendefrågan för nyanlända.

Annons X

Det har i debatten förekommit påståenden som att Södertälje skulle ha stora bostadsproblem. Vänder man sig till fakta och statistik framkommer en annan bild. I snitt bor det 2,3 personer per hushåll i Södertälje, i Täby är motsvarande siffra 2,4 personer per hushåll. Ytan per person är 35 kvm i Södertälje och lite mer i Täby med 43 kvm per person vilket beror på att Täby har en större andel småhus. Jämför man med andra kommuner med liknande demografi så har Solna 34 kvm per person och motsvarande siffra för Sundbyberg är 33 kvm. Det kan säkert förekomma fall av trångboddhet men det finns i alla kommuner, Södertälje sticker inte ut i det avseendet.

År 2004 fick Södertälje utjämnings- och statbidrag per person som motsvarade rikssnittet med 4 238 kr per person. År 2015 hade det mer än fyrfaldigats till 17 770 kr medan rikssnittet hade knappt fördubblats till 8131 kr per person.

Vi måste prata om elefanten i rummet. Det är inte en naturlag att vissa kommuner är dömda att misslyckas år efter år. Det politiska ledarskapet spelar roll. Det är ingen hemlighet att många nyanlända kan innebära ökade kostnader och utmaningar kopplat till detta. Dock har kommuner med motsvarande demografi och förutsättningar som Södertälje, till exempel Solna och Sundbyberg, vänt den negativa trenden med försörjningsstöd och fått personer att gå från utanförskap till arbete. Jag är övertygad om att även Täby kommer klara den uppgiften även framöver då vi hittills har lyckats få nyanlända i arbete dubbelt så fort som rikssnittet.

Det kan inte vara som Boel Godner menar att det är andra kommuners uppgift att städa upp när Södertälje har abdikerat sitt ansvar. En kravlös bidragslinje är dömd att fallera. Att ställa tuffa krav på människor som blir försörjda av det offentliga borde vara en självklarhet. Både för nyanlända och svenskar.

Skulle alla Sveriges kommuner skötas på samma sätt som Södertälje skulle det motsvara utjämnings- och statsbidrag med ytterligare astronomiska 94 miljarder kronor per år. Det motsvarar kostnaden för försvaret och samhället krisberedskap samt hela rättsväsendet. Det är en utveckling som med kraft måste motverkas. Det framstår som direkt stötande att Godner nu vill att andra kommuner ska betala ännu mer pengar till rika Södertälje.

Att införa sanktioner mot 195 kommuner i strid mot det kommunala självstyret är inte en framkomlig väg. Det skapar motsättningar när kommunsverige verkligen gör allt för att kunna möta anvisningslagens krav. Istället borde fokus vara på hur fler kan skaffa sig en bostad själva genom en liberaliserad bostadspolitik och en integration som leder till arbete. Annars riskerar vi en situation där man ställer grupper i samhället mot varandra, det är inget jag vill medverka till. Det är dags för en ny tid. En tid för ansvar.

Leif Gripestam (M)

kommunstyrelsens ordförande Täby