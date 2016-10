Urban Bäckström såg problemen tidigt Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Västvärldens ekonomier blir allt sämre på innovation och förändring. Tillväxten sjunker. En helt central förklaring är att en allt mindre del av ägandet utövas av aktiva kapitalister. Fonder och institutioner tar över. Vi får mer av försiktig förvaltning och mindre av dynamiskt entreprenörskap. Vad ligger bakom denna utveckling? Finns det hopp om att den kan vändas?

Fredrik Erixon, chef för tankesmedjan Ecipe, och investeraren Björn Weigel analyserar frågorna i sin nyutkomnan bok ”The Innovation Illusion” (Yale University Press).

En lättillgänglig version kan man få på en podcast från Axess där programledaren PJ Anders Linder ställer pregnanta frågor till de båda författarna om varför det blivit så här och vart vi är på väg.

När jag arbetade på Svenskt Näringsliv drev den dåvarande VDn Urban Bäckström en lång seminarieserie om just denna problematik. Han var tidigt ute. Seminarierna finns samlade i bokform.

Frågan om ägarstyrning tas också upp i Ekonomiekot i radions P1 idag kl 1140 tar upp ämnet.

I Wall Street Journal idag skriver Marc Levinson (a former finance and economics editor of the Economist) i samma ämne. Den texten är hämtad från hans bok “An Extraordinary Time: The End of the Postwar Boom and the Return of the Ordinary Economy,” som utkommer den 8 november (Basic Books).

Levinson skriver bl a: “What some economists now call “secular stagnation” might better be termed “ordinary performance.” Most of the time, in most economies, incomes increase slowly, and living standards rise bit by bit. The extraordinary experience of the Golden Age left us with the unfortunate legacy of unrealistic expectations about our governments’ ability to deliver jobs, pay raises and steady growth.

Ever since the Golden Age vanished amid the gasoline lines of 1973, political leaders in every wealthy country have insisted that the right policies will bring back those heady days. Voters who have been trained to expect that their leaders can deliver something more than ordinary are likely to find reality disappointing.”

Den besvikelsen har i allra högsta grad illustrerats i årets amerikanska presidentvalrörelse. De häxkonster som Donald Trump utlovar skulle garanterat förvärra ekonomin både för amerikanerna och i resten av världen.

Men hoppet är ju det sista som….