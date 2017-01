Snöns jämnvita yta och bedrägliga enformighet kan gömma subtila metamorfoser och dramatiska symboler. I boken ”L’attrait de la neige” utforskar Mathias Lavin snön som filmiskt motiv och dess olika tolkningsmöjligheter.

Ur Quentin Tarantinos ”The hateful eight” (2015). Foto: Andrew Cooper/The Weinstein Company

Det snöklädda bergslandskapet sträcker sig så långt ögat kan nå. Ovanför det skockar sig mörka ovädersmoln. Himmel och jord smälter samman i dessa filmscener som tar andan ur en. Ett övergivet krucifix syns plötsligt i närbild och kontrasterar mot den bländvita snön (men är det människorna som har övergett Guds son eller tvärtom?). Därefter tonar krucifixet sakta bort medan en diligens dragen av ett sexspann närmar sig genom den ödsliga vitheten. Något hotfullt vilar över denna gudsförgätna bergstrakt.

Så inleds Quentin Tarantinos västernfilm ”The hateful eight” (2015), vars handling är förlagd till Wyoming några år efter amerikanska inbördeskriget. Med en snöstorm i hälarna blir de fyra diligensresenärerna, det vill säga två prisjägare, den enes kvinnliga fånge och en blivande sheriff, tvungna att avbryta sin resa mot staden Red Rock och istället söka skydd i en raststuga, Minnies Magasin. Väl därinne finner de, liksom fyra andra passagerare från en tidigare diligens, visserligen lä mot snöstormen, men ett våldshelvete brakar loss och driver ”the hateful eight” mot sin undergång.

Med sin vita, obefläckade yta bildar snön i denna film en slående färgkontrast till det blodiga drama som utspelar sig inne i raststugan. Allteftersom handlingen fortskrider omvandlas snön till en ondskefull aktör, vars raseri hindrar filmgestalterna från att ge sig iväg därifrån och därmed beseglar deras öden. Det är ingen överdrift att betrakta denna naturkraft som en övermäktig huvudperson i Tarantinos annorlunda västern.

Annons X

Med tiden kommer nog den blodstänkta historien i ”The hateful eight” att blekna bort ur mitt minne. Däremot kommer jag tvivelsutan att minnas den storslagna inledningen på Tarantinos filmbygge: snön, himlen, det övergivna krucifixet, två av draghästarna, den ena vit, den andra svart, som i slow motion pulsar genom snön.

Det finns visserligen inte särskilt många samtidsfilmer där snön spelar en lika dramatisk roll som i Tarantinos film. Men snö har under årens lopp varit ett flitigt återkommande motiv i filmkonsten; ibland som en stämningsskapande inramning till vissa filmscener, andra gånger som en visuell detalj av betydelse för filmen som helhet. Att snö i olika skepnader och med skilda egenskaper kan vara en betydelsefull detalj eller rentav en rollgestalt i filmer framgår av Mathias Lavins studie ”L’attrait de la neige” (Snöns lockelse; Yellow Now), som utkom förra året. Mathias Lavin undervisar i filmestetik och filmhistoria vid Université de Paris 8, och är upphovsman till flera filmvetenskapliga studier.

Pärlvita snöflingor, tät snöridå, yrsnö, snötäcke, snöstormar. ”Undrar ni kanske varför det faller så mycket snö över filmen?” Denna fråga ställdes i december 1948 i en artikel skriven av den franske filmteoretikern André Bazin, en av grundarna till den legendariska filmtidskriften Cahiers du cinéma. Så hur förklarade han förkärleken för snö hos olika filmskapare? Först och främst är snön fotogenisk. Dessutom är den rörlig, så den liksom röken tilltalar filmen, som ju handlar om rörelse. Samtidigt har den en symbolisk innebörd, påpekar Bazin. Under sin ”jämnvita yta” och ”bedrägliga enformighet” kan den gömma subtila metamorfoser och dramatiska symboler. Snön – lätt och pudrig, formbar eller hårt packad, hal eller mjuk, ett stoff som när som helst kan övergå från fast till flytande form – rymmer motsatser och präglas av ambivalens.

Det är just ambivalensen kring snön som filmiskt motiv och dess olika nyanser och tolkningsmöjligheter som Mathias Lavin främst utforskar i ”L’attrait de la neige”, med hjälp av exempel hämtade ur ett flertal filmer, regisserade av bland andra Orson Welles, F W Murnau, Jean Renoir, Frank Borzage, Douglas Sirk, Ermanno Olmi, Hou Hsiao-hsien och Alain Resnais.

Ur Douglas Sirks ”All that heaven allows” från 1955. Foto: IBL

Filmmässigt finns det en nära relation mellan snön, ljuset, rörelsen och tidens flykt. Därmed får snön också en del paradoxala egenskaper, vilka Lavin skickligt blottlägger i sin studie. Stundtals frestas han dock till övertolkningar av vissa filmscener.

Å ena sidan förstärker snön ljuset, och den uppskattas för sin renhet; å den andra har den en benägenhet att blända en och skyla ytor, former, föremål. I vissa fall kan den, i kombination med vind och dimma, sudda ut formen av en människokropp och förvanska landskapet, som således blir oigenkännligt. Men man får inte glömma att i film är meteorologiska förhållanden långtifrån alltid jämförbara med dem i den empiriska verkligheten. På filmduken kan fallande iskristaller ibland förändra tidens rytm. Medan snöflingorna dalar ner till marken förflyter sekunderna och minuterna i rollgestalternas liv, men fallande snö kan också skapa hos åskådaren en känsla en tidsmässig obestämbarhet, och får således en narrativ och/eller symbolisk funktion, exempelvis i den tyskfödde regissören Douglas Sirks långfilm ”All that heaven allows” (1955), där det snöar väldigt mycket över huvudpersonernas liv. Går det minuter, dagar eller ett helt år under det att Cary Scott (Jane Wyman) står och tittar ut genom fönstret på den tätt fallande snön? Svårt att säga.

Som motiv i filmkonsten gjorde snön debut redan 1896, tack vare ett snöbollskrig i Louis Lumières kortfilm ”Bataille de boules de neige” (se den på Youtube), inspelad i Lyon. I den drygt 50 sekunder långa filmen ser man hur en grupp vuxna, både kvinnor och män, okonstlat och med barnslig förtjusning kastar snöbollar på varandra, uppenbarligen helt absorberade av sin lek. Vilken livsglädje de utstrålar! Från vänster närmar sig med viss möda en cyklist, men när han träffas av några snöbollar tappar han balansen och ramlar omkull, sedan reser han sig och börjar cykla tillbaka under det att ännu fler snöbollar oförargligt riktas mot honom. Snöbollskrigarna ser så levande ut att man blir berörd.

Ur Louis Lumières kortfilm ”Bataille de boules de neige” från 1896.

En snöig vinterdag många år senare kastar ett barn en snöboll i en helt annan riktning, strax innan hans framtid avgörs i föräldrahemmet av moderns namnteckning på några papper. När pojken Charles Foster Kane, den blivande tidningsmagnaten i Orson Welles berömda film ”Citizen Kane” från 1941, kastar snöbollen mot skylten där det står ”Mrs Kane’s Boarding House”, är han ännu ovetande om att han inom kort blir tvungen att skiljas från sin mor för att skickas iväg till Chicago. Medan han leker med sin kälke utanför huset pågår förhandlingar därinne – och de avslutas när modern undertecknar papperen. Från det snövita pappersarket och en handfull svarta bokstäver sker det en övergång till snön och den svarta pricken där­utanför – pojken vars liv snart får en dramatisk vändning och som förgäves kommer att försöka spjärna emot den främmande mannen genom att slå ­honom med kälken.

I ett flertal svartvita filmer blir snön ett hotfullt tecken, en destabiliserande kraft för rollgestalterna, men det händer också att den sätter människan och hennes inre styrka på ett stort, avgörande prov, såsom i Frank Borzages stumfilm ”Lucky star” från 1929 (se filmen på Youtube). Tim (Charles Farrell) har på grund av en krigsskada blivit rullstolsburen. Han är djupt förälskad i Mary (Janet Gaynor), men riskerar att förlora henne för alltid eftersom hennes giftermål med hans skrupelfria rival Wrenn är i annalkande. En snöstorm bryter ut den vinterdag då hon med sorg i hjärtat följer med Wrenn till stationen för att ta tåget till staden och gifta sig där. Det ymniga snöfallet tycks kunna omintetgöra Tims planer på att till varje pris försöka ta sig till stationen, men på slutet inträffar något oväntat. Tim, som hemma i hemlighet försökt gå med kryckor, lyckas med stora mödor komma fram till stationen, där han och Mary slutligen famnar varandra. Som genom ett under kan han gå igen, och hans steg blir allt stadigare. (Under tiden har en grupp upprörda bybor tvingat Wrenn att ge sig av därifrån en gång för alla.) Under de sista minuterna blir den tätt fallande snön till en mirakelbringande men motsägelsefull aktör: den omvandlas å ena sidan till en kosmisk naturkraft som Tim måste övervinna, å den andra till en dynamisk kraft, ett slags andning som återger hans kropp rörelseförmåga. I slutscenerna är snöns glans, snöflingornas rörelser och kroppens rörlighet i fullkomlig samklang med varandra, framhåller Lavin med rätta. Utan snön hade miraklet inte kunnat ske.

Janet Gaynor och Charles Farrell i "Lucky star" från 1929. Foto: IBL

Lagom till julen 2006 hade en av de snörikaste filmerna i vår tid premiär i Frankrike, nämligen Alain Resnais ”Cœurs”. Det snöar nästan oavbrutet i denna långfilm, de fallande iskristallerna och den snötäckta staden förblir synliga oavsett var de sex rollgestalterna befinner sig: på en mäklarfirma, i en lägenhet eller på en bar. Efter att ha varit ute i yrsnön har de snöflingor på ytterkläderna, men märkligt nog smälter inte snöflingorna – berättarmässigt blir de därmed förbindelser mellan de sex personerna och de platser där de träffas och samtalar med varandra. Efter det att Thierry, en av personerna i filmen, på slutet tittat på en videokassett, börjar det ”snöa” även på tv-skärmen, som om Resnais ville ge åskådarna en vink om själva tv- och filmbildens stofflighet.

Vit som snö, vit som filmduken…

Nästan 120 år skiljer det oskuldsfulla, glädje­sprudlande snöbollskriget i Louis Lumières kortfilm från den rasande snöstormen i Tarantinos västern. Snön – som egentligen reflekterar alla färger, vilket vi uppfattar som vitt – med sina motsägelsefulla egenskaper fortsätter att fascinera filmskapare. ”Snön försonar på ett gåtfullt sätt livet med döden” – måhända har André Bazins koncisa formulering bäst fångat snöns väsen.