Var tredje svensk sover illa – stor ökning av sömnbesvär

Foto: Staffan Löwstedt Grafik: Johanna Larsson

Förskrivningen av receptbelagd sömnmedicin har ökat med 40 procent sedan 2000 i Sverige.

Alla behöver sova. Mellan sju och nio timmar per dygn är den allmänna rekommendationen för vuxna människor. Men av olika anledningar lyckas inte alla få ihop de nödvändiga timmar som krävs för att vi ska må bra. Var tredje svensk anser sig sova för lite, enligt SCB:s återkommande undersökning om levnadsförhållanden i Sverige från 2015.

Aleris Fysiologlab i Stockholm hjälper runt 10 500 patienter med olika typer av sömnproblem varje år. De allra flesta söker hjälp för snarkningar/sömnapné och krypningar i benen, så kallade restless legs eller Willis-Ekbom Disesase. Men de senaste åren har antalet patienter med så kallade sömnstörningar blivit allt fler, enligt verksamhetschef Michael Lysdahl. 2009 fick 93 patienter diagnosen insomni – år 2015 fick 445 personer samma diagnos.

Annons X

– Det är positivt att allt fler börjar prioritera sin sömn. Och bland de som kommer till oss för en sömnundersökning vill de flesta undvika sömntabletter.

SvD har filmat olika personer under deras insomningsförsök (se gärna filmklipp i slutet av artikeln). Foto: Jennifer Dysell, Yvonne Åsell och Staffan Löwstedt

Ändå har förskrivningen av receptbelagd sömnmedicin i Sverige ökat i många år – med 40 procent sedan 2000. Den så kallade DDD (måttenheten för läkemedelsstatistik) av melatonin ökar mest, enligt svenska E-hälsomyndigheten, medan övriga sömnmedel har minskat något det senaste året.

Melatonin, som är ett naturligt hormon, säljs som kosttillskott i USA och i vissa länder inom EU. I Sverige heter läkemedlet som innehåller melatonin Circadin. Det är receptbelagt och skrivs framför allt ut till äldre över 55 år, även om förskrivningen till barn och unga ökat rejält de senaste åren. Circadin, som inte ingår i högkostnadsskyddet, är skapat för att vara långsamt verkande och likna tallkottkörtelns naturliga produktion av melatonin, medan andra melatonin-innehållande läkemedel är snabbverkande och kan bara skrivas ut via licens.

Att melatonin i Sverige ses som läkemedel är omdiskuterat och Läkemedelsverket har nyligen sett över läkemedelsklassificeringen av melatonin.

– Eftersom det har medicinska effekter för sömnstörningar, som kan ses som en sjukdom, så klassar vi melatonin som läkemedel, säger Maria Lüttgen, läkare på Läkemedelsverket.

På nätet finns flera utländska sajter från vilka det är möjligt att köpa melatonin. Att beställa ett icke narkotikaklassat läkemedel och ta in via post bryter mot Läkemedelsverkets föreskrifter, men blir inte något ärende för tull eller polis. Köps det dessutom med ett recept – vilket är möjligt att göra via vissa sajter – så följs alla regler, även om den som köper aldrig har träffat läkaren.

När melatonin köps via nätet är det omöjligt att veta vad tabletterna verkligen innehåller. Inhandlas det direkt från ett seriöst apotek i ett land där melatonin är tillåtet så är riskerna betydligt mindre, även om Maria Lüttgen påpekar att det är viktigt att ta rätt dos och under en begränsad tid.

– Det finns inga studier på vilka eventuella biverkningar melatoninet kan ha om man tar det under en längre tid.

Utöver melatonin hör så kallade insomningstabletter till de mer populära läkemedlen mot sömnproblem. De ges till människor som har svårt att somna och har en snabb effekt. Halveringstiden är kort, vilket innebär att de snabbt går ur kroppen och den som tagit en tablett känner sig inte dåsig dagen efter. Men de är starkt beroendeframkallande och ofta också narkotikaklassade.

Många svenskar söker hjälp för sina sömnproblem. 2009 fick 93 patienter på Aleris sömnklinik diagnosen insomni. 2015 var skaran med samma diagnos uppe i 445 personer. Foto: Staffan Löwstedt

De tänker att det är billigt och praktiskt. Men de funderar inte på konsekvenserna, att det är olagligt och farligt.

Att ta in narkotikaklassade läkemedel är ett brott mot narkotikalagen. Varje dag kommer runt 160 000 försändelser med olika typer av läkemedel till Arlanda. De olagliga försändelserna innehåller allt från bensodiazepiner, som finns i ångestdämpande mediciner, till zolpidem och zopiklon som är de verksamma ämnena i insomningsmediciner som Stilnoct och Imovane.

Lars Hansson, nationell tullspecialist i narkotika och dopning på Tullverket, säger att de ser en ökning av alla typer av läkemedel som kommer som postförsändelser, där sömnmedel är en stor del.

Enligt hans erfarenhet är många av de som beställer läkemedel på nätet yngre, men de senaste åren tycker han sig ha sett en ökning av äldre som handlar läkemedel på olagliga sajter.

– De tänker att de slipper gå till läkaren och till apoteket, att det är billigt och praktiskt. Men de funderar inte på konsekvenserna, att det är olagligt och farligt.

Antalet sajter som förmedlar illegal försäljning av receptbelagda läkemedel varierar. Nya sidor dyker upp, andra försvinner men det är tydligt att det finns en marknad.

När SvD går igenom utbudet ser flera av sajterna seriösa ut med korrekt språk och professionella bilder. Enligt Lars Hansson har det skett en förändring – tidigare var texterna ofta dåligt skrivna med många stavfel och felaktig grammatik.

– Men de har blivit proffsigare, vem som helst kan bli lurade av dessa.

Förskrivningen av sömnmedel har ökat med 40 procent sedan millenieskiftet i Sverige. En kortsiktig lösning, enligt Michael Lysdahl, verksamhetschef på Aleris Fysiolab. Användning under en längre tid kan leda till svårare sömnproblem Foto: Privat och IBL

Ungefär 40 procent av de läkemedel som man kan köpa på nätet är förfalskade.

Inte sällan har sajterna texter som lovar diskret paketering, utan risk för tullbeslag. Något som de självklart inte kan garantera, betonar Lars Hansson som ser handeln som ett hot mot folkhälsan.

– Att ta denna typ av tabletter utan läkarens överseende är farligt. De som köper tror att de kan kolla i Fass för att ta rätt mängder. Men ungefär 40 procent av de läkemedel som man kan köpa på nätet är förfalskade, det vill säga de kan innehålla andra substanser än vad som skrivs, och kan vara livsfarliga att få i sig. Dessutom kan de vara starkare än vad som skrivs ut.

Enligt läkaren Michael Lysdahl är sömnmedel en kortsiktig lösning och något som kan rekommenderas för att bryta en period med svårigheter att somna. Han understryker att användning under en längre tid kan leda till svårare sömnproblem eftersom man kan behöva öka intaget för att få önskad effekt.

– Får man en så kallade toleransökning kan det vara mycket svårt att backa bandet.

Så gick det att somna – se SvD:s försökspersoner