Sifo: Stockholmare extra dåligt förberedda på snö

På Tranebergsbron i Stockholm fastnade flera personbilar och lastbilar på onsdagen. Foto: Tomas Oneborg

Särskilt i Stockholm var bilisterna dåligt förberedda för vinterväglaget, visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av If. Där körde drygt var fjärde person med sommardäck och 24 procent av stockholmarna uppger att de inte hann byta till vinterdäck.

53 procent av Stockholmarna säger att de fick problem i trafiken i samband med veckans snöoväder.

"Vi ser en märkbar ökning av trafikskador just nu och det handlar i många fall om avåkningar och kollisioner då man glidit in i framförvarande bil eller kört på stillastående. Nu gäller det att de som fortfarande har sommardäck på sina fordon inte försöker ta sig till verkstaden utan i stället byter däcken på plats", säger Caroline Ulliana, informationschef på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

Drygt var tionde bilist i Sverige fastnade med bilen i snön eller kunde inte ta sig till jobbet i tid eller alls. I Stockholm fick drygt varannan bilist svårigheter att ta sig fram i snön.

På fredagseftermiddagen var det fortfarande inte plogat, sandat eller saltat på trottoarer i centrala Stockholm, och SvD:s fotograf bevittnade under kort tid flera halkolyckor – varav flera där ambulans fick tillkallas. Foto: Tomas Oneborg

Ulrik Jönsson, förbundsordförande för Däckspecialisternas riksförbund, tycker att man bör sätta på vinterdäcken före november. Han tror att det faktum att många fortfarande hade på sommardäcken har att göra med hur förra vintern såg ut.

– Förra året hade vi knappt någon vinter. Det innebar att en del aldrig satte på vinterdäcken, säger han till TT och fortsätter:

– Om det har varit en sådan svag, och sen, vinter som förra året och sedan en fantastiskt skön höst med varmt väder – då invaggas man ju i att tro att det kommer att bli en mild vinter i år också. Då tänker man inte att man ska sätta på vinterdäck.

Undersökningen genomfördes den 10 till 11 november.