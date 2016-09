Vapenvila inte nog för Syriens offer

Befolkningen i Syrien är på många platser i skriande behov av mat, sjukvård, mediciner, rent vatten och bränsle. Enligt Katrin Kisswani är behoven i landet på flera sätt oöverblickbara, då möjligheten för hjälporganisationer att verka i landet är liten.

– Det här är den största humanitära katastrofen som pågår och i flera olika områden har striderna trappats upp.

Många människor befinner sig under belägring vilket gör att de inte kan ta sig därifrån och att nödhjälpen inte når fram. Den vapenvila som nu kan komma att träda i kraft i och med avtalet mellan USA och Ryssland öppnar för större möjligheter att föra in förnödenheter i landet och enligt Kisswani är organisationen väl förberedd på att göra just detta. Samtidigt är hon inte övertygad om att detta kommer att ske.

Än i dag har vi inte sett några initiativ eller tecken som har lett till att läget har förbättrats och att man når fram till människor med behov, säger hon.

Hon anser att våldet helt måste upphöra och att en kort vapenvila inte räcker.

– Bombningarna och attackerna mot civilbefolkningen och sjukvårdsinrättningar måste upphöra helt, säger hon.