Bakom den populistiska våg som sveper över världen står massor av oroliga väljare. Populismens seger i USA har fördelat rädslan jämnare: för nu börjar motståndarna bli lika oroliga.

Vilka slutsatser drar de svenska politikerna när de ser vågen komma? SvD har frågat dem.

Från vänster statsminister Stefan Löfven (S), Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra, Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor under partiledardebatten i TV4. Foto: Maja Suslin/TT

Hur gör de svenska partiledarna för att förhindra – eller exploatera – TEOTWAWKI?

Förkortningen är populär bland ”preppers” alltså människor som förbereder sig för en kommande katastrof. Eller för just det som akronymen står för: ”The end of the world as we know it” – slutet för världen som vi känner den.

Det fanns märkvärdigt få preppers bland de många politiker i USA och Europa som plötsligt fann sig stå vid sidan av – långt vid sidan av – den strömning som tog över makten i världens mäktigaste land.

Pessimismen om landets framtid är också utbredd här – precis som den har varit i USA.

Inte många hade förberett sig – och framgången har gjort populisternas motståndare oroliga.

”Om man lyssnar på vad Donald Trump har sagt under och före sin kampanj, så är det här slutet på Västvärlden som vi känner den” skrev Carl Bildt i Washington Post efter valet.

Det står i stark kontrast mot Trump-jublet från europeiska populister. Det franska presidentvalet i vår blir nästa stora test på styrkan i populistvågen – och på styrkan i de krafter som försöker stå emot den.

För om den proryska nationalisten, globaliseringskritkern och EU-motståndaren Marine Le Pen blir fransk president är det ett steg mot att Frankrike gör som Storbritannien och lämnar EU.

Vilket vore ett steg mot hela EU:s upplösning – en faktisk politisk TEOTWAWKI.

Annie Lööf (C) är första partiledaren ut i SvD:s intervjuserie om hur utmaningarna för svensk politik efter brexit och Trump. Foto: Tomas Oneborg

Centerpartiets Annie Lööf är första partiledare i SvD:s intervjuserie, som handlar om hur svensk politik påverkas av den starka politiska våg som bar fram Donald Trump.

Samma våg som redan har lyft Sverigedemokraterna här hemma, som fick britterna att rösta sig ut ur EU, och som har tagit makten i – bland andra – Polen och Ungern.

Lööf representerar en politisk riktning som i flera avseenden kan ses som den här strömningens motsats.

Lööf kallar sig inte för nyliberal, men har inspirerats av nyliberala tänkare och hon och hennes parti är förespråkare för flyktingliberalism, internationalism och globalisering – essensen av det som populisterna avskyr.

Lööf säger i dag till SvD att Donald Trump var bra på att ge människor hopp, särskilt människor som befinner sig på ”globaliseringens bakgård”.

Redan ordvalet innebär en problematisering av globaliseringen, som inte har varit vanlig i Centerpartiets för-Trumpska retorik.

Bakom den populistiska vågen finns massor av oroliga, arga och missnöjda väljare. I mätningar kan man se hur svenskarnas oro har ökat; för terrorism, för Ryssland och för flyktingströmmar.

På andra områden avviker Sverige – svenskarna hör till dem som gillar EU-medlemskapet allra mest. Och här ligger tilliten mellan människor fortfarande högt över andra länder.

Kanske befinner vi oss inte vid slutet för världen som vi känner den – men den svenska valrörelsen 2018 kommer nog inte att likna någon annan.