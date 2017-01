Dagen efter att väljarna svikit Foto: Andrew Harnik

Registered voters who didn’t vote on Election Day in November were more Democratic-leaning than the registered voters who turned out, according to a post-election poll from SurveyMonkey, shared with FiveThirtyEight. In fact, Donald Trump probably would have lost to Hillary Clinton had Republican- and Democratic-leaning registered voters cast ballots at equal rates.

Så sammanfattar FiveThirtyEight en lång och detaljerad granskning av en intressant analys av presidentvalet. Det var alltså väljare som lutade åt att rösta på Hillary Clinton som inte röstade och som därmed avgjorde valutfallet.