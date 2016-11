”Väldigt kul att vara med i diskussionen”

Att vara ensam om att rida felfritt av totalt 75 startande – först under de fem ordinarie tävlingsomgångarna, sedan i omhoppningen om medaljerna – räckte ”bara” till silver. Britten Nick Skelton på Big Star var 53 hundradelar snabbare i omhoppningen, men för Fredricson och All In hade silver­medaljen smak av guld.

När han den gångna helgen tävlade i Friends arena – utan silverhästen All In som vilar ut hemma på Österlen efter en operation – gjorde han det som svensk ridsports nya affischnamn. Uppmärksamheten var enorm runt 44-åringen som haft flera stora framgångar tidigare i karriären, men ingen med s­ådant genomslag som OS-silvret.

Har OS-silvret förändrat till­varon?

– Det ena är att det är mer media, det andra är att jag kommit upp på rankingen och får fler inbjudningar. Bägge sakerna är helt okej, säger Peder med ett avspänt leende när han får frågan på presskonferensen inför Stockholm Horse Show.

Största nyfikenheten handlar dock om All In. Stjärnhästen o­pererades för drygt en månad sedan på Jägersro hästklinik efter att ha haft magknip och kolik­känningar under en längre tid. Diagnosen löd mjält-njurbandsupphängning. Operationen gick bra, men det gäller att skynda långsamt.

– Målet är att vara igång till utomhussäsongen. Han ser väldigt välmående ut, men vi kommer att ta det lugnt och inte gå igång för tidigt, säger Peder.

Är du orolig för EM-starten i Göte­borg nästa år?

– Nej, faktiskt inte, men man vet aldrig hur det går. I slut­ändan, med facit i hand, kanske det här inte var så dumt, utan väldigt bra för honom. Nu får han en riktigt bra vila för att b­örja om igen. Och för hästens skull var det skönt att få en diagnos. Det är aldrig kul att se en häst ha ont i magen, säger Peder som nu tävlar intensivt med a­ndra hästar för att försöka b­ehålla den placering på världsrankingen som han klättrat till.

– De senaste sex åren har jag alltid legat mellan 100 och 150. Helt plötsligt var jag uppe på 50:e plats och efter OS på 18:e. För en ryttare är det ett enormt steg och jag vill inte helt utan kamp släppa det ifrån mig. Därför gör jag v­erkligen vad jag kan för att hänga kvar, även om det är tufft utan All In. Det är ju han som gjort att jag kommit upp hit. Men just nu är jag väldigt motiverad, säger han.

Peder Fredricson letar ständigt nya utmaningar och utvecklings­möjligheter. På gården hemma i Skåne håller han på att specialdesigna en bana för att kunna träna hästarna på ett skonsammare sätt.

– Efter OS har jag verkligen v­arit i en superutvecklingsfas. Provar nya saker, hittar nya utmaningar hela tiden. Det är väldigt roligt. Tanken med den nya banan är att hästarna inte ska behöva gå bara på ridbana utan träna mer allsidigt.

Har du fått bättre självförtroende efter OS?

– Ja, det tror jag nog. Ju äldre man blir desto mer fokuserar man på helheten. Man kan ta ett nederlag en helg, då man vet att man får en ny chans igen om två veckor. Konstigt nog var jag inte trött alls efter OS. Jag trodde att jag skulle komma hem och ta det lugnt, men eftersom det öppnades upp nya möjligheter och a­ndra tävlingar var det fel tid att plantera träd på gården som jag annars tycker om att göra.

Efter operationen på All In är inte världscupen huvudmålet längre den här säsongen.

Nu ges i stället möjlighet att tävla med andra hästar för att försöka behålla placeringen högt upp på världsrankingen.

– Det är så många grejer som måste stämma för att få framgång. Man ska ha bra folk omkring sig och sitta på bra hästar, säger Peder som närmast världscuptävlar i Paris och London, där Flip’s Litte Sparrow (Sparven) är förstahästen, precis som hon var under Stockholm International Horse Show.

– Sparven har gått lite världscupklasser i höst och gjort det bra. Hon är i väldigt fin form.

Peder Fredricson är överraskad över att nämnas som en av kandidaterna till Bragdguldet. Personligen var det inget han haft en tanke på.

– Det är väldigt kul för rid­sporten att vi är med i diskussionen åtminstone.

Vinner du?

– Knappast.

Peder Fredricson Född: 30 januari 1972.

Bor: Grevlundagården på Österlen.

Familj: Gift med hoppryttaren L­isen Bratt Fredricson, tre barn.

Yrke: Hoppryttare och grafisk formgivare.

Klubb: Österlens ridklubb.

Häst: All In. Född 2006. Brun v­alack. Varmblod från Belgien.

Främsta meriter: OS-silver individuellt 2016, OS-silver lag 2004, fyra individuellt, VM-sexa i lag 2010 och 2014, 14:e plats i OS 1992 i fälttävlan.

Världsranking: 19:e. Tysken Christian Ahlmann är etta.