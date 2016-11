"Vädret räddade Hitler från att mördas i flygplanet"

Foto: CORBIS

Under 1934 utredde polisen ett antal mordplaner mot Adolf Hitler. En oppositionsgrupp ledd av Helmuth Mylius försökte detta år infiltrera Hitlers livvakter med egna män. Mylius lyckades få in så många medarbetare att Hitlers schema kunde börja kartläggas. Detta framgår i James P. Duffys ”Target Hitler: The Many Plots to Kill Adolf Hitler”. De grips dock av Gestapo innan de hinner utföra attacken. Här Adolf Hitler tillsammans med Heinrich Himmler under nazisternas partidagar i Nürnberg samma år. ”Hitler hade en SS-styrka som skyddade honom personligen, vilket gjorde det extremt svårt att lyckas med mordplaner”, säger andra världskriget-experten Christer Bergström.