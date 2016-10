En säkrare värld med Clinton i Vita huset Foto: Andrew Harnik

Kan man jämföra Donald Trump och Hillary Clinton?

Ja självklart kan man det.

Båda är enligt samstämmiga opinionsundersökningar föga populära hos de amerikanska medborgarna.

Men om man framför sig ser alternativen Trump i Vita huset eller Clinton i Vita huset så kan man knappast resonera om de alternativen på samma dag.

Ross Douthat, den kloke konservative kolumnisten i New York Times, resonerar kring just detta i sin krönika idag.

Han är inte förtjust i någon av kandidaterna men ser stora faror med Trump som president, faror som har inte ser med Clinton även om han är allt annat än entusaistisk för henne.

I think that reluctant Trump supporters are overestimating the systemic durability of the American-led order, and underestimating the extent to which a basic level of presidential competence and self-control is itself a matter of life and death — for Americans, and for human beings the world over.

Jag tror att motvilliga Trump supportrar överskattar den USA-ledda ordningens hållbarhet och underskattar i vilken utsträckning en grundläggande nivå av kompetens och självkontroll hos presidenten är en fråga om liv och död - för amerikaner, och för människor över hela världen.

Så ser skillnaden ut.