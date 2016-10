Vad skulle president Trump betyda? Foto: Evan Vucci

Det är en fråga som många i USA och utanför USA ställer sig.

Man kan gå in på Trumps officiella website och söka svar. Här finns hans positioner i en rad frågor - men det är ingen särskilt fyllig läsning.

Smakprov:

DONALD J. TRUMP’S VISION

Create a dynamic booming economy that will create 25 million new jobs over the next decade.

For each 1 percent in added GDP growth, the economy adds 1.2 million jobs. Increasing growth by 1.5 percent would result in 18 million jobs (1.5 million times 1.2 million, multiplied by 10 years) above the projected current law job figures of 7 million, producing a total of 25 million new jobs for the American economy.

Reform policies with a pro-growth tax plan, a new modern regulatory framework, an America-First trade policy, an unleashed American energy plan, and the “penny plan.”

Boost growth to 3.5 percent per year on average, with the potential to reach a 4 percent growth rate.

Trumps skisser säger mer om hans ”visioner” än om vägen dit. Hans förslag har analyserats grundligt av en rad initierade kommentatorer - bl a vad avser effekterna på den federala budgeten.

Här analyseras t ex Trump och Clinton.

Mycket av Trumps hatfyllda retorik riktas mot Kina. Här en analys av vad Trump skulle innebära för Asien.

Med energi har analytiker ägnat hans handelspolitiska förslag. Här finns en högst auktoritativ analys.

Skälet till att just denna del av Trumps agenda ägnas större uppmärksamhet än det mesta andra han talar om är att USAs president i många avseenden är kringskuren i sin maktutövning av kongressen och högsta domstolen, men just i handelspolitiken har han ganska stort handlingsutrymme.

Carl B Hamilton förklarade nyligen detta i Dagens Industri:

Den rättsliga regleringen har dock ända sedan första världskriget, med start i ”Trading with the Enemy Act”, successivt kommit att se utrikeshandeln som en del av USAs säkerhetspolitik. Den trenden accelererade under kalla kriget och åtgärder mot t ex import kan utlösas snabbt. Handelspolitiken har alltmer kunnat styras av presidentens bedömning av ”det nationella säkerhetsintresset”. Det har visat sig vara en mycket anpassningsbar formulering. Kongressen är närmast maktlös om presidenten, just med hänvisning till nationell säkerhet, vill riva upp handelsavtal, höja tullar, införa kvoter, med mera.

Hamilton pekar också på betydelsen av detta för svensk ekonomi:

När det gäller export av varor och tjänster är Sveriges handel, direkt och indirekt, mera beroende av handel med USA än någon ­av våra europeiska handelspartners. Genom svenska företags sammantvinning med andra länders produktions­processer (värdekedjor) är minst 1,5 miljoner jobb i Sverige beroende av slutlig efterfrågan i USA (enligt färsk OECD-stati­stik och Kommers­kollegium). Motsvarande tal för Tyskland och andra EU-länder är väsent­ligt lägre. Svenska jobb och företag skulle därför drabbas hårt om Trumps handelspolitiska vision förverkligas.

”Det här är bara skrämselpropaganda”, säger kanske någon, ”Trump menar inte vad han säger”. Men, Donald Trump har faktiskt upprepat sina handelspolitiska ståndpunkter sedan 1980-talet. Det talar för att han faktiskt tycker det han säger.

I många frågor svarar Trump på frågan ”hur?” (t ex hur han ska få Mexico att betala för den föreslagna muren) genom att säga att det är en förhandlingshemlighet som han inte vill avslöja innan han blivit president.

Det är kanske det viktigaste skälet till att det är svårt att ge exakta svar på frågan vad en president Trump skulle innebära.

Men min egen bedömning är att president Trump skulle skapa betydande problem - för USA, för världen. Problem som inte helt kan hanteras av den amerikanska författningens maktdelning.