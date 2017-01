Represetanthusets talman Paul Ryan Foto: J. Scott Applewhite

Den tidigare Världsbankschefen Robert Zoellick gör ett viktigt påpekande i en Financial Times-artikel idag. En förundrad värld som söker förstå Donald Trump ska betrakta honom som partioberoende - inte som en republikan (an independent, not as a Republican).

Det betyder att det som kommer att hända i kongressen framöver inte är helt lätt att förutse. Hur långt kommer den republikanska majoriteten att följa Trump? Inget vet idag svaret på den frågan men det vore fel att utgå från att kongressmajoriteten i längden kommer att följa Trump helt okritiskt.