Vad Bob Dylan gör istället för att gå på Nobelfesten

Vad gör Bob Dylan i morgon? Foto: KJELLERÅS PETER / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

Nobelyran är inget för Bob Dylan, årets Nobelpristagare i litteratur. Han lär inte knacka på vare sig Stadshusets eller Slottets portar i helgen. Om han helt överraskande dyker upp så skulle nog det spända, förvirrade och osäkra uttrycket upprepas från när han tog emot Polarpriset 2000. Det ser ut som om Dylan vill krypa ur sin egen kropp. Han nickar lite under hyllningarna och ser ut att tänka ”Var är utgången?”

Eftersom han uteblir missar vi tacktalet han skulle hållit på banketten och som nu någon annan får läsa upp. Han kan trots sitt tillknäppta vis vara en utomordentlig talare, som när han belönades med ”The MusiCares person of the year 2015 award” och pratade om sina musikaliska influenser i 30 minuter. Här finns utdrag ur talet och David Crosby från Crosby, Stills, Nash & Young som konstaterar att ”Dylan kommer att känna sig akut obekväm ikväll”.

Just obekväm är nog nyckelordet när det gäller Bob Dylan. Rolling Stones spelade med Dylan i somras på ”Desert trip festival” i Kalifornien och när de pratade med Nobelpristagaren tyckte de att han verkade förlägen, enligt The Guardian. Stones berömde honom för priset och Dylan svarade: ”Tycker ni det? Det är bra, va?” Stones fortsatte: ”Du förtjänar det” och Dylan svarade: ”Det är bra, tack!”

– Han visste inte riktigt hur han skulle ta emot det, men tyckte att han hade gjort någonting riktigt bra, sa Ron Wood i Rolling Stones.

Men det kan hända att Dylan lyssnat för mycket på författaren Norman Mailer som en gång sa: "Om Dylan är en poet så är jag en basketbollspelare".

Svenska Akademien hoppas fortfarande att det blir en Nobelföreläsning och skrev på sin blogg den 18 november: ”Det finns en chans att Bob Dylan kommer att framträda i Stockholm under nästa år, möjligen under våren, och han har då ett utmärkt tillfälle att hålla sin föreläsning.”

Bob Dylan har turnéuppehåll från sin ”Never ending tour” i december och januari. Så någon spelning är inte aktuell den 10 december. Om Dylan mot förmodan ställer sig på en konsertscen lär sociala medier börja koka av indignation. Särskilt som han påpekat för Akademien att han har ”andra åtaganden” just den här lördagen.

I ett personligt brev till Sara Danius, ständig sekreterare i Svenska Akademien, skrev Dylan att att han tyvärr inte har tid att åka till Stockholm. Enligt Danius förklarade Dylan att ”det beror på åtaganden som han redan har. Han beklagar att han inte kan komma; han hade gärna velat ta emot priset i egen hög person men att det tyvärr inte går. Han betonar också att han känner sig mycket hedrad av att ha blivit tilldelad Nobelpriset i litteratur.”

I ett tweet från ljudteknikern J. Higgins framgår det, enligt Re:Create Magazine, att Bob Dylan på lördag går in i studion för att spela in nya låtar, producerade av Daniel Lanois, som tidigare jobbat med artister som U2, Neil Young, Peter Gabriel, Emmylou Harris och Willie Nelson. Han har tidigare producerat Dylans hyllade plattor ”Oh mercy” (1989) och ”Time out of mind” (1997). Tweeten och en bild på Instagram av ett gammalt fint mixerbord togs senare bort, så mystiken tätnar som vanligt, när det gäller Bob Dylan.

Annars kan ju Dylan alltid åka till Hibbing, Minnesota där han växte upp. Den gamla hemstaden fixar under lördagen ett alternativt Nobelfirande till stadens son, som föddes som Robert Zimmerman i Duluth och tog examen i Hibbing High school.

Planer finns också på att hedra musikern med ett utbildningsprogram, något som Dylans familj står bakom, enligt Duluth News Tribune. Men först blir det alltså en Nobelfest för att hylla Bob Dylan med livemusik och coctails på Androy Hotel i Hibbing. Biljettpriset ligger på 25 dollar.

Dylan har den senaste tiden inte bara värjt sig mot att komma till Stockholm utan även hunnit skippa en mottagning för de amerikanska Nobelpristagarna med Barack Obama som värd. Vita Husets talman Josh Earnest sa på pressmötet:

– Tyvärr kommer inte Bob Dylan vara i Vita Huset idag så alla kan slappna av.

Stockholm finns ju uppenbarligen inte på kartan. Dessutom är Hibbing inte en plats han ofta återkommer till. Den 75-årige rockveteranen kanske helt enkelt stannar i sitt hem i Point Dume, Malibu, Kalifornien.

Där kan han alltid måla och fylla på förrådet till kommande utställningar. Den habile konstnären ställer just nu ut ”The beaten path” på Halcyon Gallery i London. Utställningens sista dag är den 11 december. Han gillar också att bygga stora järnportar och en står permanent i MGM National Harbor Casino i Maryland. Dylan ställer också ut i Berlin med ”Bob’s room”.

Han kan också fira den judiska sabbaten i all enkelhet. Några av hans sex barn kanske tittar in. Dylan har under många år stött den ortodoxa Chabad-rörelsen och hans söner har firat sin Bar Mitzvah, att de uppnått sin religiösa myndighetsålder, i Chabads regi. Själv hade han sin Bar Mitzvah-fest på Androy Hotel i Hibbing, just den plats som firar honom med en alternativ Nobelfest på lördagen.

Dylan har fortfarande inte skrivit på sin hemsida att han fått Nobelpriset. Däremot uppdaterades sidan den 6 december när han Grammynominerades i kategorierna ”Best Traditional Pop Vocal Album” för “Fallen Angels” och ”Best Historical Album”, för “The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol.12”. Det senaste på hans twitterkonto är att han startar en turné i Storbritannien i maj nästa år.

Det går självklart att använda sig av Dylans låtskatt om man vill ha reda på hur han tänker. Några brev från Svenska Akademien lär inte hjälpa med tanke på texten i ”You ain’t goin’ nowhere” från 1967:

”I don’t care

How many letters they sent

Morning came and morning went

Pick up your money

And pack up your tent

You ain’t goin’ nowhere.”

Eller öppningsraden i ”All along the watchtower”: ”There must be some way out of here, said the joker to the thief.” (1968)

När Urban von Rosen recenserade albumet ”Nashville skyline” i SvD 4 maj 1969 hyllade han Dylan, poeten: ”De ord han sjunger behöver egentligen ingen musik. De talar för sig själva. Pröva någon gång att läsa några av hans texter högt för er själva.”

Dylan värjde sig tidigt för poesistämpeln och på en underhållande presskonferens 1965b fick han den relevanta frågan om han ser sig som en sångare eller poet. Svaret var väldigt Dylanskt:

– Jag ser mig främst som en sång- och dansman.

Det är nog förklaringen till att han inte dyker upp i Stockholm för att ta emot Nobelpriset i litteratur.

Här firas Dylan i Stockholm

Dramatens stora scen där skådespelare som Rebecka Hemse, Irene Lindh, Adam Pålsson, Sofia Pekkari, Johan Rabaeus och Nina Zanjani framför verk av Bob Dylans verk. Anne Brun sjunger Dylan och Sara Danius, ständig sekreterare i Svenska Akademien medverkar också. Måndag 12 december kl 19–20.15.

På Stockholms stadsteater ges sista föreställningen av ”Dylansällskapet”,en komedi om manlig vänskap och att passionerat älska en artist. Lördagen 10 december kl 13.30.