Just nu jublar många åt den motvind Donald Trump befinner sig i.

Man jublar för tidigt.

Frank Bruni skriver i sin krönika i New York Times idag:

If Election Day saves us from a Trump presidency, it won’t rescue us from the forces that have given him such currency: crippling partisanship, intense polarization, aversion to compromise. Disaster will be averted; dysfunction will carry on.

Inget av det som burit fram Trumps kandidatur försvinner om han skulle förlora presidentvalet.

Kongressen kommer vara lika dysfunktionell, polariseringen fördjupas snarast.

Och Trump kommer fortsatt vara en destruktiv politisk kraft fokuserad på sitt personliga varumärkesbygge – kanske flyttar han från New York till Old Post Office några stenkast från Vita huset.

Trump can no more surrender the spotlight than an aardvark can swear off ants. And at no point in this campaign — or in his life, for that matter — has he demonstrated an interest in the public good that approaches his interest in his own celebrity.

Trump isn’t going anywhere, nor are his provocations. It was the birther conspiracy yesterday; it will be something else tomorrow. And Clinton isn’t trading war for peace. Her presidency, should it indeed happen, will be a battle royal.

Det finns inget perspektiv som utlovar en mer konstruktiv amerikansk politik framöver än den president Obama i hård motvind från kongressen erbjudit.

(Aardvark - jordsvin som lever på myror)