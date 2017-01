Utvilad Stenson drömmer om grön kavaj

Henrik Stenson inleder tävlingssäsongen i Abu Dhabi på torsdagen. Några av höjdpunkterna under året:

+ Masters, Augusta National, Georgia, 6–9 april.

Årets första major brukar inte vara någon framgångssaga för Stenson. Han har varit med elva år i följd, men aldrig slutat bättre än 14:e (2014).

+ Nordea Masters, Barsebäck Golf & Country Club, 1–4 juni.

Ligger inte optimalt i förberedelserna inför US Open. Men att tacka nej till tävlingen på hemmaklubben i Skåne är inte ett alternativ för Stenson.

+ US Open, Erin Hills Golf Club, Wisconsin, 15–18 juni.

Förra året drog sig Stenson ur efter två rundor på grund av att knäproblemen kommit tillbaka. Bättre lycka när US Open för första gången avgörs i Wisconsin?

+ British Open, Royal Birkdale, 20–23 juli.

Stenson har en majortitel att försvara när The Open avgörs några mil norr om Liverpool. Senast att lyckas? Tiger Woods, som vann 2005 och 2006.

+ PGA-mästerskapen, Quail Hollow, North Carolina, 10–13 augusti.

Quail Hollow, normalt värd för Wells Fargo Championship, är en bana där Stenson inte alls brukar trivas. Missade kvalgränsen där i fjol.