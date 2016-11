Av fjorton bolag på Sedermeradagen hittade vi fem aktier som ser särskilt intressanta ut. Men motsatsen finns så klart också. Här går vi igenom de aktier vi känner oss extra skeptiska till.

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN

Läs även Fem intressanta bolag från Sedermeradagen

Av de 14 förhoppningsbolag som presenterade sig på Sedermeradagen den 9 november var det flera som vi verkligen gillade och av dessa är det fem aktier vi särskilt ser som intressanta.

Börsplus Sveriges främsta börsanalytiker ger dig både insikter och mer avkastning. För att få tillgång till initierade aktieanalyser före andra behöver du bli prenumerant på Börsplus. Läs mer här

Men allt föll oss inte på läppen och här är listan på de sex utvecklingsbolag som vi under nuvarande omständigheter inte alls tror det är värt att gå vidare med.

Detta ska inte ses som säljråd utan mer en lista över vilka aktier vi i nuvarande läge inte ser någon vits att slösa värdefull tid på att forska vidare i.

Annons X

Om ett år tänker vi utvärdera om dessa sex aktier gått bättre eller sämre än de fem aktier vi ser som intressanta.

Läs även Fjorton utvecklingsbolag - en tipsrad

Rethinking Care

”Ett helhetskoncept” bestående av ett äldre (Agilit) och tre nystartade bolag (Friskarepåjobbet.se, Säkravård.nu och Friskakuten.nu) som hastigt och lustigt slagits ihop till en koncern. Rethinking Car säger sig länka samman IT-tjänster och IT-verktyg som ”säkrar kvalitet” och ”effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg, läkarmottagning på nätet, komplett hantering av privata sjukvårds-försäkringsärenden och komplett företagshälsovård”. Känslan är att detta är helt oprövade verksamheter som förutom tre hemsidor och ett callcenter som väntar på inkommande samtal har mycket kvar att göra.

När Rethinking Cares vd Fredrik Thafvelin presenterar bolaget lägger han maximal tid på att prata om marknadens storlek och allmänna utmaningar i vården. Minimal tid läggs på att ge aktuella finansiella fakta om bolaget i dag.

Vd Fredrik Thafvelin leder inte heller i bevis vad som är så bra med Rethinking Cares bolagsgrupp eller varför verksamheter med ett stort inslag av callcenter ska ha en hög värdering eller lönsamhet när man i dagsläget blöder pengar. Vi blir mäkta förvånade om det blir en bra långsiktig affär att köpa aktier i samband med Rethinking Cares notering.

Quickcool

Litet utvecklingsbolag inom medicinteknik. QuickCool AB grundades 2003 och utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem med snabb intranasal applicering för kroppstemperaturreglering av intensivvårdspatienter med exempelvis hjärtstopp. Teamet och produktidén är nog bra men väldigt mycket arbete återstår.

Inom en snar framtid påbörjas kliniska studier inom EU-konsortiet EuroHYP-1 för att utforska möjligheter att även använda kyla som skyddande terapi vid stroke. Quickcools produkt är nu CE-märkt men det kommer att ta tid att nå ett erkännande bland kunderna, hitta partners och få igång försäljning. Finansieringen kommer sannolikt bli en kamp. Vi ser det som ett seriöst bolag men med väldigt stora utmaningar.

Colabitoil

Charmen är det inget fel på när Colabitoil från Norrsundet presenterar bolaget inför en kommande finansiering.

IR-pitchen handlar i allt väsentligt om att Colabitoil ska producera den miljövänliga dieselvarianten HVO. För detta säger sig Colabitoil ha en egen metod för hydrogenerering av vegetabiliska oljer där huvudspåret verkar vara att samla in begagnad matolja från hushåll och företag. Produktionen av HVO-diesel kräver dock väldigt stora investeringar och i dagsläget är Colabitoil inte mycket mer än en liten distributionsverksamhet i norra Sverige samt storslagna investeringsplaner där man ska börja erbjuda sin egna HVO-diesel i tillägg till den HVO-diesel som Colabitoil idag distribuerar åt den finländska jätten Neste.

Drivmedel är vanligtvis en notorisk lågmarginalaffär med stora investeringsbehov. Herrarna bakom Colabitoil säger sig ha en unik teknik men vi begrep inte riktigt hur det hela ska gå från visioner till verklighet i konkurrens med raffinaderiföretag med mångmiljardbudgetar. Att samla in vegetabilisk olja från hushåll låter också oerhört dyrt och komplicerat.

Oncology Ventures

Vi på Börsplus är väl tröga och inskränkta men vi har oerhört svårt att förstå varför superframgångsrika danska forskare och affärsmän inom Life Science ska gå över sundet efter likviditet. Det är verkligen att gå över ån efter vatten.

Danmark har en life science-sektor som är mycket starkare än den svenska. Sverige sålde ut både Pharmacia och Astra Zeneca och vi har lyckats väldigt dåligt med läkemedelsforskningen i bolagen nivån under i jämförelse med Danmark där sektorn som sagt är urstark.

Trots det kommer alltså dussintals supersmå danska forskningsbolag i tidig eller preklinisk fas till Sverige för att leta pengar.

Varför jaga runt och göra nyemissioner på kanske 20 Mkr stycket till bolagsvärderingar som är kanske 50–500 Mkr när det för seriösa forskningsbolag finns en marknad att ta in kanske tio gånger så mycket pengar till tio gånger högre värderingar?

Det enda rimliga svaret är kanske att man inte har så lätt att locka till sig de stora pengarna till de höga värderingarna? Därför ska man vara extra vaksam när säljsnacket blir för grovt.

Ingen brer på lika tjockt som Peter Buhl Jensen, vd för Oncology Ventures och MPI (se nedan). Ett exempel i mängden: Peter Buhl Jensen jämför ”sin” professor, Steen Knudsen, med kryptolegenden Alan Turing och menar att Steen Knudsen håller på att lösa cancerns gåta och vinna kriget mot cancern på samma sätt som Alan Turing knäckte nazisternas kod och starkt bidrog till utgången av andra världskriget.

Vi ger Oncology Ventures stilpoäng för underhållande säljsnack men känner noll tilltro till att aktien.

MPI / Medical Prognosis Institute

Oncology Ventures och MPI lever i nära symbios. Båda bolagen har Peter Buhl Jensen som vd och båda bolagen har hans fru, Ulla Hald Buhl, som andrafiol.

MPI säger sig sitta på ett egenutvecklat verktyg, DRP, som möjliggör att tidigt i ett FoU-arbete kunna identifiera vilka patienter som svarar bäst på en läkemedelskandidat.

Oncology Ventures har licens att använda DRP-plattformen inom cancerforskning.

Att bena ut relationen mellan MPI och Oncology Ventures kräver kirurgi med stor precision och den fräcka blandningen av grovt säljsnack och avancerad detaljinformation grumlar bilden ytterligare.

Men det kanske stämmer som Peter och Ulla Buhl säger, att man har något hyperspännande på gång? Too good to be true, är vår känsla.

Inuheat

En skön yllestrumpa från Seger. Ett litet batteri som sitter fast på vaden och en app i mobiltelefonen för att reglera värmen i strumpan. Allt detta kan bli ditt för bara 2 700 kronor.

Inte så köpsugen? Nej just det. Så här långt känns Inuheat inte heller som ett särskilt hett bolag. Att elvärme i kläder kommer bli större än idag känns helt självklart. Men visionen att Inuheat ska bli ”det självklara valet och en standard i värmesystemsklädesplagg” ska man helt bortse ifrån vid en bedömning av aktien. Inuheat har ingen nyemission på gång och vi vet alltså inte vilken värdering bolaget kommer få. Frågan är om värderingen kan bli låg nog för att göra aktien intressant? Det enda som kan få oss att titta på aktien igen är om bolaget får ett stort och bra samarbete med någon stor tillverkare av yrkeskläder.