Oavsett hur liten gatan är kommer det alltid in fina läsarhistorier från er SvD-läsare. Eolsgatan på Söder blev inget undantag. Tack för allt engagemang!

Över 500 läsare mejlade in gissningar på veckans Stockholmsgåta som alltså slutade på lilla Eolsgatan på Södermalm – läs mer om gatans spännande historia här.

En hel del läsare berättade också om hur de har upplevt denna minigata – här följer en del av dessa. Visst ger de extra krydda åt platsen! Vi börjar med en läsarbild från en som bor i huset:

Foto: Beth Laurin

Beth Laurin: ”Roligt och intressant med din artikel om Eolsgatan, tack! Jag bor på Eolsgatan 2A! Lycklig nog att inte ha fönster åt de fula servicehusen (som inte är det längre utan blandat boende) som byggdes i början av 1980-talet. Bilden är från mitt mittersta fönster”.

Garagen på Eolsgatan. Foto: Johan Lindberg

Mats Olofgörs: ”Jag, och min familj, bodde i porten intill under några år i början av 90-talet. Kände igen porten dels genom gatans lutning samt den tegelrena fasaden. Jag gissar att det var i och med bygget av Stadshuset som det blev populärt med tegelrena fasader. I porten intill bodde konstnären Nils Krüger, i alla fall under 10-talet. Han har målat en blå springare över dörren i en av lägenheterna, samt ett par motiv på ett par dörrar i lägenheten. På Gripsholms porträttsamling finns ett porträtt (minns ej av vem) som är utförd i hans lägenhet. Jag kände igen de förgyllda taklisterna och rumsformen”.

Anna E: ”Jag bodde under en tid på Heleneborgsgatan 6 och har alltid tyckt att huset Eolsgatan/Heleneborgsgatan 4 är väldigt vackert och som du dessutom skrev så är platsen med utsikten mot Riddarfjärden helt makalöst hänförande. En lite dold Stockholmspärla! Jag hörde en gång av en taxichaufför att Eolsgatan brukar vara en av kuggfrågorna på taxiprovet och visst, det måste ju vara Stockholms minsta gata. Ska bli spännande att höra mer om platsen. TACK för utmanande Stockholmsgåtor. Jag följer dem alltid med stort intresse”.

Veronica S: ”Jag bodde fram tills förra hösten på Heleneborgsgatan 8, så mången promenad med hunden har gått runt hörnet på vackra Eolsgatan 2b”.

Fredrik Lofter: ”Jag bodde på Heleneborgsgatan tidigare, under fem-sex år i början av 2000-talet, närmare bestämt i 11C som är ett gårdshus med lägenheter ombyggda av flera mindre ettor någon gång på 1970-talet. Damen som bodde under oss hade bott i huset sedan tidigt 1950-tal och kunde berätta hur hon tvättade familjens tvätt i stora stenkar i källaren (som faktiskt stod kvar ännu medan vi bodde där) och hur hon sedan bar tvätten sex eller sju trappor upp till torkvinden som låg just på vinden högst upp i huset. Tvättade sig själva gjorde man en gång i veckan på lördagar vid ett besök på det numera nedläggningshotade Liljeholmsbadet. Hon berättade även att de sista utedassen i området försvann först på 1970-talet. Bildgåtan tog jag på den magnifika utsikten över Riddarfjärden med Norr Mälarstrand i bakgrunden, ett fint minne från otaliga promenader i området. Utsikten är faktiskt än mer magnifik bara en kort bit därifrån, uppe på Skinnarviksberget, och bara ytterligare en kort bit därifrån börjar ju Monteliusvägen”.

Toppen av byggnaden på Eolsgatan. Foto: Johan Lindberg

Salim Medghoul: ”Jag bodde där en kort tid vid mitten av 70-talet som barn och har bara ett fåtal minnesbilder (och tyvärr inga foton). Vi bodde i bortersta porten. Standarden var på den tiden tämligen låg, och det fanns ännu gamla rejäla gjutjärnsbadkar i källaren för de små lägenheter som saknade riktigt badrum (det är märkligt hur 70-talets Stockholm känns närmre 30-talets stad än dagens sönderrenoverade livsstilsreservat...). Utsikten var dock av högsta klass. Det gamla Münchenbryggeriet tvärs över gatan var ett spännande och litet förbjudet område, övervuxet med väldiga brännässlor. Tack för en mycket intressant kolumn och bästa hälsningar från Bryssel”.

Kristina Busch: ”Jag bodde en bit bort på Heleneborgsgatan tidigare och den där tegelfastigheten var min favorit. Det är en så vacker byggnad ända ner på detaljnivå, nog en av Stockholms vackraste enligt mig. Och unik. Så jag kände igen teglet och framför allt färgsättningen direkt på bilden”.

Eolsgatan går här upp till höger intill Münchenbryggeriets stall. Bilden tagen år 1906. Foto: Stadsmuseet

Tommy Berglind minns när Münchenbryggeriets stall låg på platsen: ”Jag är född i slutet av 40-talet i Sven Wallanders HSB hus på Lundagatan. Ibland så fiskade man från kajen på Södermälarstrand och då passerade man Eolsgatan. Det vackra stallet som låg i backen användes på senare år av renhållningen (GFK) som stall för deras hästar. Det gick att köra bil från Södermälarstrand upp till Heleneborgsgatan och vidare genom Skinnarviksparken för vidare transport till Ringvägen. Jag är söderkis i tredje generationen. Farfars far kom till Gamla Lundagatan 9, 1870. Dessa hus revs på 60-talet för att ge plats för de fula husen på Ludviksbergsgatan. Ulf Lundell bodde i vårat hus på Lundagatan i 10 år, han har skrivit en sång om när han går från Lundagatan till Maria skola och om Wicanders korkfabrik som brann på Brännkyrkogatan. Lyssna gärna här på Lejon på Gotland”.

Eva Nyqvist: ”Vad kul – i synnerhet som jag bott i New York i 30 år nu! När jag gick på gymnasiet på Lidingö fick en av mina klasskamrater, Sylvia, en egen lägenhet i huset på Eolsgatan. Jag minns den fina utsikten från hennes burspråk och det var så jag började leta utefter Söder Mälarstrand. Jag mindes inte riktigt fasaden men gissade på ett hus i omgivningen. Med Google maps och earth tog det inte ens 5 minuter innan jag hittade rätt!”.

Jenny Pedersén: ”Ursprungligen från Göteborg har jag en förkärlek för tegelhus och det tog inte lång tid efter att jag flyttat till Hornstull (2007) innan jag lade märke till huset på Eolsgatan/Heleneborgsgatan. Det tog dock några år innan jag såg att den lilla gatan på fastighetens östra sida heter Eolsgatan. Jag går ofta genom Skinnarviksparken och kollar alltid in det vackra huset huset som dessutom är ännu pampigare sett från Söder Mälarstrand. Jag tycker också att huset har ovanligt tjusiga garagedörrar. Jag hörde för ett tag sedan att det var någon stiftelse som äger fastigheten”.

Christer Wennström: ”Här är metoden som tog mig till lösningen på gåtan. Bakgrunden på Din bild bedömde jag vara Riddarfjärden och Norrmälarstrand. Sedan var det bara att plocka fram Google Maps, hitta en lämplig gata att utgå från samt att inta Street View-läget. Färden gick mot Slussen och när den farbara delen av Heleneborgsgatan tog slut var det bara att svänga vänster så hade man Din vy framför sig. Trots att jag är uppväxt i Gamla Stan och bott i Stockholmsområdet i 73 år har jag aldrig varit i närheten av Eolsgatan annat än när jag passerat på Södermälarstrand”.

Jan Lennmarker: ”Svaret på gåtan måste vara Eolsgatan där den tar slut och vetter mot Söder Mälarstrand och utsikten ut över Riddarfjärden och Kungsholmen på andra sidan. Inte lätt..:-) Hade aldrig hittat den om jag inte hade tyckt att teglet påminde om Münchenbryggeriet som ligger rätt nära. Och eftersom det inte stämde så blev det lite span runtomkring för att ge upp om inget hittades”.

Här en annan vinkel med husets fasad mot Heleneborgsgatan. Eolsgatan är gatan som går ner längst till höger i bilden: Foto: Johan Lindberg

Tommy Fredriksson: ”Vi var där häromdagen, i samband med ett besök på Kristinehov malmgård. Då passade vi på att promenera runt i kvarteren där på söders höjder och hamnade så småningom på Eolsgatan, den lilla gatstumpen som knappt hinner börja innan den tar slut vid ett stup, ner mot Södermälarstrand. Det finns många vackra och märkvärdiga byggnader där i kvarteren. Ta bara husen som tillhör stiftelsen Stockholms borgerskaps enkehus”.

Henrik S: ”Denna var riktigt klurig. Var tvungen att ta till Google för att hitta. Har aldrig varit där, först när bilden över Riddarfjärden kom med hamnade jag ens i rätt stadsdel”.

Läsaren Lennart Helleday har tagit denna fina bild på huset från Norr Mälarstrand. Foto: Lennart Helleday

DC: ”Där bodde jag i min första egna lägenhet i slutet av sextiotalet högst upp i huset med en svindlande utsikt som upplevdes som närkontakt med Riddarfjärden närmast och hela Stockholm därutöver. Seniorboendet mitt emot fanns inte då, utan där fanns en charmig tegelbyggnad, som var Münchenbryggeriets f d stall. Vilka minnen!”.

Frederik: ”Tyvärr har jag inget att tillägga om platsen. Som utflyttad stockholmare på landet utanför Västerås, tycker jag bara att det är spännande att knäcka dessa gåtor med hjälp av diverse karttjänsters gatuvyer. Ibland är det svårt. Ibland är det till och med mycket svårt. Hade bara sett första bilden i denna gåta, innan jag idag såg bilden med vyn över Riddarfjärden. Då blev det lätt. Mindre än två minuter med Eniro så var jag på rätt plats. Kul att det nästan går att återskapa bildvinklarna”.

Marie Eneqvist: ”Vad kul att jag hade rätt! Jag bodde på Heleneborgsgatan 1996-97. Det var min första lägenhet i Stockholm. Huset du har fotograferat är ett av de vackraste i kvarteret med en fin färgsättning runt fönstren och den speciella fönstersättningen. Området var inte så ”hippt” på den tiden. Jag betalade 2500 kr i månaden för en etta på 45 kvm. Då ingick inte kylskåp eller trappstädning. Den senare kunde man leja bort till K1s gamla skomakare som bodde en våning upp. Han gick även ut med kvarterets hundar och torkade borden på restaurangen tvärs över gatan. På Heleneborgsgatan låg även vad som ansågs vara Stockholms bästa indiska restaurang. När Bar delo sport öppnade i kvarteret var det ett stort lyft, vi åt ofta helgfrukost där. På sommaren sprang man på Långholmen, vilket man säkert gör fortfarande”.

Balkong med härlig utsikt mot Söder Mälarstrand. Foto: Johan Lindberg

Jens M: ”Jag bror granne på Heleneborgsgatan 6 sedan 1976 så jag borde kanske tagit det tidigare. Gatans namn är välvalt. Eol är ju vindarnas gud, och när man går österut på Heleneborgsgatan, och passerar hörnet till Eolsgatan möts man ofta av kraftig vind från Riddarfjärden”.

Veronica E: ”Där har jag gått med barnvagn många gånger. Så fin utsikt ut över vattnet och Stadshuset”.

Lars Nordgren: ”Jag hade glädjen att i flera år ha utsikt mot det vackra huset, som också utgör Heleneborgsgatan 4. Gatan är ett välkänt ställe för taxichaufförer, som gärna tar sin rast här. Utsikten över Riddarfjärden är hänförande”.

Anders Gransell: ”Jag bodde i huset för cirka 25 år sedan med utsikt över Riddarfjärden. Jag glömmer aldrig den fantastiska utsikten, det vackra tegelhuset och de härliga omgivningarna”.

Foto: Marie Thorn

Marie Thorn: ”Här kommer en bild på Eolsgatan en grå höstmorgon. Min man som är uppvuxen i Hornstull brukar med en vän, också uppvuxen här, använda just Eolsgatan när personer kaxig uttalar sig om att de känner till alla gator i stan. Eller på Söder. Det är sällan de vet var gatan ligger. Oftast placerar folk den på Kungsholmen då namnet är lite "Kungsholmsaktigt".

Johan: ”Jag bodde på Högalidsgatan för många år sedan och cyklade ofta förbi fastigheten på väg in mot city. Tycker den är vacker. Senare hade jag förhoppning om att få en lägenhet där men det blev aldrig aktuellt. I samband med det gick jag nog förbi ganska ofta och hoppades”.

Jan-Gustav: ”Jag jobbade tidigare i säkerhetsbranschen, och inför ett jobb i Stockholm så rekognoserade vi rutter. Kommer ihåg att jag då noterade dessa byggnader när vi i kraftigt ösregn körde utmed Söder Mälarstrand. Fastän det är några år sedan så satt dom av någon anledning väl förankrade i minnet!”.

Första huset i bild är Eolsgatan som går ner till höger. Foto: Johan Lindberg

Välkomna tillbaka till en ny gåta på måndag! Är det några andra Stockholmsplatser ni vill veta mer om? Har ni några egna spännande bilder från förr eller någon äldre släkting med en annorlunda berättelse? Mejla gärna tips.

