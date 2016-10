Utsålt till påvens mässa i Sverige

Påve Franciskus besöker Sverige nästa vecka. Foto: Riccardo De Luca/AP

Chansen att knipa en biljett för att fira mässa med påve Franciskus på plats i Swedbank stadion den 1 november är just nu ganska liten. Nu är nämligen alla tillgängliga biljetter distribuerade, uppger Stockholms katolska stift för TT. Det handlar om 18 000 biljetter som förbeställts via katolska församlingar i Sverige, Danmark och Norge samt biljetter som släppts via en biljettbutik på nätet.

Däremot har det uppstått massor av lediga platser i Malmö arena dagen före, den 31 oktober, under det ekumeniska event som särskilt riktar sig till unga. Det är ett fyra timmar långt arrangemang som bland annat låter publiken följa gudstjänsten i Lunds domkyrka, där påven deltar, på storbildsskärm. Sedan blir det artistuppträdanden och annat.

Kulmen nås mot slutet då påven anländer även till Malmö arena tillsammans med bland andra Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan.

– Vi märker att många hör av sig. De tror att biljetterna är slut. Om de bara vet att de kan köpa är de förmodligen jättesugna på att göra det, säger Dag Tuvelius, Svenska kyrkan.

Orsaken till att det finns biljetter igen till arenan är att mer plats på scengolvet har frigjorts för publik, enligt Svenska kyrkan. Men det beror också på att biljetter som var vikta för besökare från USA inte kommer att utnyttjas, berättar Tuvelius.

För de som är intresserade av att följa påvens tvådagarsbesök i Sverige går det även att följa SVT:s sändningar. På måndag direktsänds gudstjänsten i Lunds domkyrka och dagen därpå visas den katolska mässan i Malmö.

