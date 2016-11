Utredningen växer – Ericssonchef flygs till USA

Den amerikanska myndigheten Securities Exchange Commission utreder Ericsson för misstänkt korruption. Foto: Andrew Harnik, Magnus Hjalmarson Neideman

Det var för ett par veckor sedan som det damp ned en begäran om att SEC, Securities Exchange Commission, kallar till sig anställda på Ericsson för att vittna och bidra med information till SEC:s utredning om korruptionsmisstankar i Ericsson.

– Ericsson samarbetar med amerikanska myndigheter och svarar på ett antal frågor på frivilligbasis. I den processen ingår det som ett naturligt led att personer från företaget intervjuas, säger Johannes Arvidson Persson, presstalesman på Ericsson till SvD.

Det borde vara besvärande för Ericsson.

Annons X

Han uppger att Ericsson samarbetar fullt ut med amerikanska myndigheters utredning om misstänkt korruption. Det ska dock varit ytterst motvilligt som Ericsson gått med på att låta den efterfrågade chefen infinna sig i New York för utfrågning. Ericssons jurister ska ha krävt garantier från SEC att chefen inte ska kunna häktas i samband med förhören och fritt ska kunna få resa tillbaka till Sverige efter genomförd intervju.

SEC:s intresse av att höra Ericssonchefen, ska enligt SvD:s källor, röra misstankar om att mutor ska ha betalts ut i affärsrelationer. Betalningarna ska ha skett regelbundet och under lång tid, ända fram till bara något år sedan. Det uppger två oberoende källor till SvD. På Ericsson vill man inte kommentera vem eller vilka som kallats till förhör och inte heller var de arbetar eller vilken information som efterfrågas av SEC.

– Ericsson redogör inte i detalj förfrågningar från myndigheter, eftersom det skulle kunna störa eller påverka myndigheternas arbete. Det är heller inte i linje med Ericssons policys att lämna ut namn på enskilda anställda i denna typ av situationer, säger Johannes Arvidson Persson.

Ericssonchefen som SEC vill fråga ut har suttit på en nyckelposition i bolaget. Chefen har haft ett antal utlandskontrakt i en region med länder som har utbredda korruptionsproblem. Regionen kan kopplas till några av Ericssons största operatörskunder.

Att amerikanska myndigheter nu börjar kalla till sig Ericssonanställda för att få mer information tyder på att de amerikanska myndigheterna har tillräcklig dokumentation för att gå vidare i sin granskning.

– Man behöver komplettera den bild man skapat sig med hjälp av dokument och den information man sannolikt redan fått skriftligen av Ericsson. Nu vill SEC gå vidare och få svar på sina frågor direkt från anställda. Det är omöjligt att veta om svaren kommer stärka misstankarna eller inte. Men att granskningen nått nästa nivå är tydligt, säger Peter Utterström, korruptionsexpert till SvD

– Det borde vara besvärande för Ericsson, lägger han till.

SEC inledde, enligt tidigare uppgifter från Ericsson, sin undersökning 2013 och började med frågor rörande bolagets verksamhet i Centraleuropa. Men det är i år som myndighetens granskning breddats och fördjupats.

Tidigare har SvD avslöjat misstänkta korruptionsaffärer i Ericssons verksamhet i Sydostasien och Ekot har avslöjat att mutor i samband med Greklandsaffären ligger för utredning.

I juni tvingades Ericssons ordförande, Leif Johansson, att kalla samma stora aktieägare till ett telefonmöte med anledning av SvD:s avslöjande om fortsatta korruptionsproblem i Ericsson.

Leif Johansson bekräftade då för ägarna att det finns flera misstänkta händelser av korruption som Ericsson nu granskar. Vad det handlar om eller vilka marknader som är aktuella ville inte Leif Johansson gå in på under mötet i juni. Under förra året sades fyra anställda upp efter korruptionsmisstankar, enligt Ericsson.

SvD har sökt Ericssonchefen som kallats till förhör utan framgång.