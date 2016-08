”Utredningar blir beställningsjobb”

Indelningskommitténs ledamöter Barbro Holmberg och Kent Johansson håller en pressträff. Foto: Anders Wiklund/TT

DEBATT | REGERINGSUTREDNINGAR

Under det senaste året har S- och MP-regeringen tillsatt statliga utredningar som berör landstingen där man redan på förhand kan ifrågasätta syftet. Mest aktuell är ”utredningen” om kommande storregioner. Utredarna Kent Johansson och Barbro Holmberg sa redan från början att det behövs en större regional indelning. Kent Johansson hänvisade till att ansvarskommitténs betänkande var hans bibel.

Deras utredning har inte varit förutsättningslös och saknar analys och konsekvensbeskrivningar. Det är ett tydligt beställningsjobb från regeringen.

Regeringen har också gett socialdemokraten Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda frågan om vinster i välfärden. Reepalu var tidigare kommunalråd i Malmö under många år. Under hans styre motarbetades konsekvent valfriheten och alternativen i välfärden för invånarna i Malmö. Det är tydligt att Reepalu handplockades av regeringen för att man ville ha en utredning som är kritisk mot alla former av valfrihet och vinster i välfärden. Han har också gått ut i medierna och föreslagit ett förbud mot vinster för alla vårdcentraler, skolor och hemtjänstföretag.

Samtidigt har regeringens sjukvårdsminister Gabriel Wikström redan hunnit lägga fram ett lagförslag om att begränsa valfriheten inom primärvården i Sverige. Lagen om valfrihet skulle plötsligt inte gälla överallt och många privata, välfungerande vårdcentraler skulle tvingas stänga. Wikström tvingades dock backa från förslaget efter skarp kritik.

Nyligen valde han i stället att prioritera att utreda svenska folkets sexvanor. Samtidigt kommer rapporter om att svenska sjukhus är de minst produktiva i Norden, men det är inget som tycks bekymra Wikström.

Ett annat exempel på där regeringen lägger rena beställningsjobb är apoteksutredningen. Den tidigare landstingsstyrelseordföranden i Sörmland, Åsa Kullgren, har fått uppdraget att se över den apoteksreform som den borgerliga Alliansregeringen genomförde. Apoteksreformen har inneburit fler apotek och att folk numera kan köpa huvudvärkstabletter på Ica. Men Kullgren är uttalad motståndare mot detta och har siktet inställt på att skjuta ner de framgångsrika apoteksreformerna genom sin utredning.

En statlig utredning ska vara förutsättningslös i den meningen att resultatet inte ska vara givet på förhand. En utredning ska inte vara ensidig utan se till olika infallsvinklar och inte blunda för vissa delar.

Regeringens tillsättningar av utredningar det senaste året visar på motsatsen. I ett vidare perspektiv innebär den här typen av tillsättningar att regeringen eroderar hela det statliga utredningsorganet.

Tomas Högström

oppositionsråd (M), Landstinget Västmanland

Tomas Högström (M) Foto: Landstinget Västmanland