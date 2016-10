”Utmanövrerade Trump – med hans egen metod”

Ett av Donald Trumps mest uppseendeväckande uttalanden var när han tog upp abortlagstiftningen och beslutet att legalisera abort år 1973.

“Om ni har förstått vad Hillary står för,” inledde han,“ ... så kan man slita ut en bebis ur livmodern på den sista dagen i den nionde månande. Det är inte acceptabelt.”

Detta väckte starka reaktioner på sociala medier – Trump gör bort sig och det han beskriver är egentligen ett kejsarsnitt, med undantag för de grova ordvalen, menade tittarna.

"In the 9th month, you can rip the baby out of the womb of the mother...." Well. Then it's just a C Section , my friend. #debate