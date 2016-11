Utländska ägare överger Wallenbergs bolag

Johan Forssell, vd i Investor, och Jacob Wallenberg dumpas av utländska investerare. Foto: Anders Wiklund/TT

Dagens Industri har kartlagt hur utländska investerare hanterat sitt ägande i bland andra Wallenbergsfärens innehavsbolag. Det visar sig att i flera av dem minskar det utländska ägandet kraftigt, enligt tidningen.

Under 2014 och 2015 storköpte utländska investerare in sig i bolagen, men nu säljs aktierna på löpande band. DI har bearbetat ägarstatistik från Holdings, och funnit att det utländska ägandet i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har minskat med 1,2 procentenheter under 2016. Det utländska ägandet ligger nu på 41,1 procent. Förklaringen, enligt DI, ligger i nedgången av utländskt ägande i Wallenbergs bolag.

Electrolux har tappat 6 procent av sina utländska investerare, SEB har också övergivits liksom SKF och Atlas Copco. Wallenbergs maktbolag Investor ratas också numera av utländska ägare, trots att det setts om en mycket pålitlig investering tidigare.