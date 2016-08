Snart farväl Foto: Manuel Balce Ceneta

I slutet av Jon Meachams magnifika George H W Bush-biografi ”Destiny and Power” intervjuar författaren president Obama om dennesbild av Bush 41.

Obama formulerar där i mycket starka ordalag sin beundran för den utrikes- och säkerhetspolitik som Bush 41 bedrev efter kalla krigets slut.

En av Obamas medarbetare, Derek Chollet, har nu skrivit en mycket läsvärd och tankeväckande bok om president Obamas utrikes- och säkerhetspolitik: ”The Long Game – How Obama defied Washington and Redefined America’s role in the world”.

Chollet resonerar också kring likheterna mellan Obama och två av hans föregångare: presidenterna Ike Eisenhower och George H W Bush. Han ser hur alla tre i teori och praktik haft det perspektiv som sammanfattas i bokens titel: the long game.

Mycket i amerikansk politik och samhällsdebatt kännetecknas av den raka motsatsen. Det är en kombination av det militär-industriella komplex som Eisenhower talade om i sitt sista tal som president och det medie-politik-industriella komplex som spelar en så stor och oftast destruktiv roll inte bara idag utan sedan flera decennier.

Denna fortsatt helt relevanta kritik av amerikansk utrikespolitisk debatt formulerades redan för mer än 30 år sedan i boken ”Our Own Worst Enemy” (av Leslie Gelb, Anthony Lake och I M Bestler).

Deras tes är att den intensivt politiserade utrikespolitiken gör det omöjligt att bedriva en långsiktig, sammanhängande utrikespolitik (”the long game”), därför att den utrikespolitiska debattens brist på långsiktighet och allvar gör att alla frågor avdöms i kortast tänkbara perspektiv.

Eisenhower och Bush 41 fick mycket kritik för sin långsiktighet, men nu i efterhand framstår den som största klokskap.

Kommer det att bli så också med Obamas politik ?

Chollet argumenterar för ett sådant perspektiv och går igenom alla de centrala frågorna på utrikes- och säkerhetspolitikens område under Obamas presidenttid. Men hur framtidens dom kommer att se ut får överlämnas till framtiden.

Det som är påtagligt i den amerikanska debatten är hur stor roll militärmaktsperspektivet spelar. Det finns inte någon fråga där inte den (främst konservativa) kritiken inte hävdat att det funnits snabba, enkla militära lösningar.

(Här kan inskjutas en fundering rörande svensk utrikes- och säkerhetspolitik som under senare år i för mig förvånansvärt hög grad blivit ett område där det militära perspektivet ses som det enda intressanta. Kanske för att det är en nyhet efter många år?)

Det för en europeisk diskussion kanske intressantaste avsnittet i Chollets bok är diskussionen om Ryssland och president Putin.

Chollet formulerar väl sin kritik mot den mediebild som nu ofta utmålar Putin som en suverän, framgångsrik strateg. Chollet hävdar i en genomarbetad analys att Putin inte alls är strategisk utan tvärtom endast ägnar sig åt att spela kortsiktigt i lägen som öppnar sig – men bakgrunden är ett Ryssland som blir svagare: Putin’s moves have been driven primarily by fear and weakness, not confidence and strength.

Bilden av USA som en militärmakt med obegränsade resurser är den bild som Obama haft att hantera.

Alla som har någon historisk kunskap vet hur falsk bilden är, men den lever sitt eget, klart ohistoriska liv både i USA och runtom i världen.

Hur har det sett ut efter andra världskrigets slut ? Låt oss bara peka på några centrala punkter som visat på USAs begränsade makt:

-Kina blev kommunistiskt 1949 efter att ha varit USAs allierade under kriget i Asien

-Halva Europa blev kontrollerat av Sovjet

-USA fick sända en halv miljon soldater till Koreahalvön i ett krig som förblivit oavgjort till denna dag

– Vietnamkriget

-Under Reagan fick USA uppleva kommunistiska revolter i grannskapet i Centralamerika

-USA har inte lyckats skapa fred mellan Israel och palestinierna

-Krigen i Afghanistan och Irak

Att erkänna verkligheten, att inse begränsningarna är centralt i ”the long game”. Det viktigaste landet för en amerikansk president är trots allt det egna landet och omsorgen om det och dess medborgare.

Utan ett starkt USA på hemmaplan kommer det inte att finnas ett starkt USA i världen.

USA har idag mycket betydande inrikespolitiska problem som i den presidentvalsdebatt som nu pågår över huvud taget inte adresseras. Det är nog det riktigt allvarliga hotet mot USAs roll i världen på sikt.